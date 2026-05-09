مكتوم بن محمد: الابتكار والتصميم يعززان تنافسية قطاع التجزئة الفاخرة في دبي

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، لويس فيرلا، المدير التنفيذي لشركة «كارتييه»، إحدى أبرز الشركات العالمية الرائدة في قطاع صناعة المجوهرات والساعات الفاخرة.

وتم خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في ضوء النمو المتواصل الذي يشهده قطاع المنتجات الفاخرة وتجارة التجزئة في دولة الإمارات، وما توفره الدولة من بيئة جاذبة تدعم توسع العلامات العالمية، وتعزز حضورها، انطلاقاً من نهجها القائم على الشراكة مع القطاع الخاص كأحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي.

كما تم التطرق إلى المكانة المتنامية لدبي كوجهة عالمية رائدة لقطاع التجزئة الفاخرة، مدعومة ببنية تحتية متطورة، ومنظومة متكاملة من المرافق التجارية والسياحية، إلى جانب سياسات مرنة وأطر تنظيمية تدعم نمو الأعمال، وتسهم في استقطاب كبرى العلامات العالمية، وتوسيع نطاق أنشطتها في المنطقة. وتناول اللقاء دور الابتكار والتصميم في تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، إلى جانب أهمية مواكبة التحولات في سلوك المستهلكين، وتطوير تجارب تسوق متكاملة تلبي تطلعات الأسواق العالمية، وتدعم استدامة نمو القطاع على المدى الطويل.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «التقيت، اليوم، لويس فيرلا، الرئيس التنفيذي لشركة كارتييه العالمية، وبحثنا فرص التعاون في قطاع المنتجات الفاخرة بالإمارات، وسبل تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتجزئة الفاخرة».

وأضاف سموه: «بيئة الأعمال في الإمارات تدعم توسع العلامات العالمية، ونهج الشراكة مع القطاع الخاص هو محرك رئيس لنمونا الاقتصادي».

وتابع سموه: «الابتكار والتصميم أساس لتعزيز تنافسية قطاع التجزئة الفاخرة في دبي، وتطوير تجارب التسوق التي تلبي تطلعات سكّانها وزائريها من كافة أنحاء العالم».

وحضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، ومدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، هالة بدري.