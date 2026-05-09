11.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

تجاوزت التصرفات العقارية في دبي، الأسبوع الماضي، 11.9 مليار درهم، وذلك بعد تنفيذ 3242 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 7.94 مليارات درهم، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 2040 مبايعة لوحدات سكنية، و180 مبايعة لمبانٍ، و171 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 2391 صفقة. وسجّل الرهن العقاري 634 معاملة، بقيمة 1.87 مليار درهم، موزعة بواقع 380 معاملة لوحدات سكنية، و97 معاملة لمبانٍ، و157 معاملة لأراضٍ، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 2.09 مليار درهم، بواقع 217 معاملات، موزعة على 169 معاملة لوحدات سكنية، و12 معاملة لمبانٍ، و36 معاملة لأراضٍ.