22.8 مليار درهم مكاسب «دبي المالي» الأسبوعية بدعم من 7 قطاعات

أغلق سوق دبي المالي تعاملات الأسبوع الماضي، مرتفعاً بنسبة 2.35%، أو ما يعادل 135.36 نقطة، عند مستوى 5902.21 نقطة، بدعم من ارتفاع سبعة قطاعات، تصدرتها العقارات والصناعة والبنوك.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 971.703 مليار درهم بنهاية جلسة الأسبوع، أمس، مقارنة بـ948.897 مليار درهم في نهاية تعاملات الأسبوع السابق عليه، بمكاسب بلغت نحو 22.8 مليار درهم. ودعم أداءَ السوق صعود سبعة قطاعات، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3.54%، والصناعة بنسبة 3.31%، وقطاع البنوك بنسبة 0.96%، والمرافق العامة بـ1.82%، إضافة إلى ارتفاع قطاع الاتصالات 4.28%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ0.41%، والمواد الأساسية 4.84%، بينما انخفض وحيداً قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 3.31%.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، سيولة جاوزت 4.11 مليارات درهم، بعد التداول على نحو 1.47 مليار سهم، وتنفيذ 98 ألفاً و704 صفقات. واستحوذ قطاع العقارات على نحو 43.53% من إجمالي سيولة السوق، حيث بلغت التداولات على أسهم الشركات العقارية المدرجة نحو 1.79 مليار درهم في أسبوع، واستأثرت شركة «إعمار العقارية» بالنصيب الأكبر، مع تداولات على أسهم الشركة بلغت نحو 1.5 مليار درهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

أما قطاع البنوك فكانت حصته 19.59% من سيولة السوق الإجمالية بواقع 806.68 ملايين درهم، فيما بلغ التداولات على أسهم الشركات المدرجة في قطاع الصناعة نحو 733.82 ملايين درهم.