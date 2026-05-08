سلطان الجابر: استثمارات النفط العالمية تهبط لأدنى مستوى في 10 سنوات عند 400 مليار دولار
أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن حجم الاستثمار العالمي في مجال استكشاف وتطوير وإنتاج النفط يقترب من أدنى مستوى له خلال عشر سنوات عند 400 مليار دولار، وذلك رغم استمرار تراجع المخزونات العالمية.
وقال في تدوينة عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إنه: "في غياب استثمارات كبيرة جديدة، قد تتحول الاضطرابات الحالية إلى أزمة إمدادات كبيرة في المستقبل".
