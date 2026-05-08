فاو: أسعار الغذاء العالمية تواصل ارتفاعها في أبريل
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، إن أسعار المواد الغذائية العالمية ارتفعت في أبريل للشهر الثالث على التوالي، مع صعود أسعار الزيوت النباتية على وجه الخصوص.
وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة، والذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميا، 130.7 نقطة في أبريل، بارتفاع 1.6 بالمئة عن مستواه المعدل في مارس.
