فاو: أسعار الغذاء العالمية تواصل ارتفاعها في أبريل

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الجمعة، إن أسعار المواد الغذائية العالمية ​ارتفعت في أبريل للشهر الثالث على التوالي، مع صعود أسعار الزيوت النباتية على ‌وجه ⁠الخصوص.

وبلغ ⁠متوسط مؤشر أسعار ​الأغذية ⁠التابع للمنظمة، والذي يقيس التغيرات ⁠في سلة من السلع ⁠الغذائية المتداولة عالميا، 130.7 نقطة في أبريل، ​بارتفاع 1.6 ⁠بالمئة عن مستواه المعدل في مارس.