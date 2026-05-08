تتألق بعلم الإمارات.. طيران الإمارات تكشف عن تصميم فريد لكسوة طائرة A380

كشفت طيران الإمارات، اليوم، عن كسوة مميزة تحمل علم دولة الإمارات العربية المتحدة بحجم كبير يمتد على هيكل طائرتها الأيقونية إيرباص A380، أكبر طائرة ركاب تجارية في العالم.

ويأتي هذا التصميم الجديد على الطائرة التي تحمل تسجيل A6-EVG، امتداداً لهوية الذيل الشهيرة للناقلة، تجسيداً لمشاعر الفخر والاعتزاز براية الدولة ورمز سيادتها وقيم الانتماء والوفاء للوطن وقيادته.

تأتي هذه المبادرة في إطار حملة طيران الإمارات "تبقى رايتنا عالية في السماء"، استجابةً للمبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي دعت المواطنين والمقيمين إلى رفع علم دولة الإمارات باعتباره رمزاً يوحّد المجتمع، ويجسّد المسؤولية المشتركة والفخر بقوة الوطن وتماسكه في مواجهة التحديات الأخيرة.

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "منذ تأسيس طيران الإمارات، ظلّ علم دولة الإمارات العربية المتحدة حاضراً في صميم هويتنا، يرافق رحلاتنا إلى مختلف أنحاء العالم ويعبّر عن انتمائنا وقيمنا. واستجابة لدعوة صاحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تؤكد هذه الكسوة الجديدة اعتزازنا بوطنٍ كان ولا يزال الداعم الأول لمسيرتنا، ودولةٍ رسّخت نموذجاً عالمياً لما يمكن تحقيقه عندما تتكامل الرؤية مع الطموح والعمل. وستبقى طائراتنا منصات تحمل هذا الرمز بكل فخر، فيما نواصل دورنا في تعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة العالمية وترسيخ مكانتها بين الأمم".

وتتألق الكسوة الجديدة للطائرة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة مجسّدة في تصميم ثلاثي الأبعاد يجمع بين الجرأة والجاذبية، ويمتد بأناقة على جانبي الطائرة.

وحلقت طائرة الإيرباص A380 ذات الكسوة المميزة على رحلات إلى نيويورك وبريسبن، كما ستستخدم على الرحلات إلى مختلف وجهات طيران الإمارات التي تتم خدمتها بطائرات A380، لتصبح مرئية في الأجواء ومدارج المطارات والمدن في مختلف أنحاء العالم.

ويجري العمل حالياً على تنفيذ نفس هذه الكسوة المبتكرة لتزيين إحدى طائراتها من طراز البوينج 777، التي تُعد ثاني أكبر طائرة ركاب تجارية في العالم بعد الإيرباص A380.

يذكر أن علم الإمارات العربية المتحدة يعد بالفعل رمزاً مميزاً لجميع طائرات طيران الإمارات، حيث يتألق علم الدولة على قمة ذيل طائرات الناقلة، التي تمتلك أحد أكثر أساطيل الطيران شهرةً في العالم، لتحمل بذلك ألوان راية الدولة بشكل يومي عبر القارات والمناطق الزمنية والثقافات.

ويعد هذا التصميم الخاص واحداً من تصاميم عديدة لكسوات طائرات الناقلة تم استخدامها احتفاء بمناسبات وطنية مميزة في دولة الإمارات. ففي عام 2017، قدّمت طيران الإمارات كسوة خاصة تحمل صورة المغفور له بإن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، على طائرتها رقم 100 من طراز A380 ، في إطار مبادراتها خلال "عام زايد"، حيث حملت عشر من طائراتها هذه الكسوة المميزة خلال العام.

وفي العام نفسه، كشفت الناقلة عن أول تصميم من بين 40 تصميماً لكسوات طائراتها التي حملت شعار معرض إكسبو 2020 دبي.