هيئة سوق المال: «تسوية» بـ 1.2 مليار درهم بين مستثمر وشركة وساطة مالية

أعلنت هيئة سوق المال عن التوصل إلى تسوية مالية بين مستثمر وشركة وساطة مالية مرخصة، بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار درهم.

وأفادت الهيئة أن تلك التسوية تأتي في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز حماية المستثمرين، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة في الأسواق المالية بالدولة.

وأكدت الهيئة أن التسوية جاءت بعد متابعة وإجراءات رقابية وقانونية مكثفة، وبما يضمن حفظ حقوق الأطراف المعنية، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في دولة الإمارات.