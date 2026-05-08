208 ملايين درهم صافي أرباح «إمباور» الربعية

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أمس، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات إجمالية بلغت قيمتها 631 مليون درهم، بزيادة بلغت نسبتها 16.8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما حققت أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 358 مليون درهم.

وبلغ صافي الربح قبل الضريبة 229 مليون درهم، بينما سجل صافي الربح بعد الضريبة 208 ملايين درهم، للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، بزيادة قدرها 44% مقارنة بالربع الأول من عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «نتائج الربع الأول من عام 2026 تعكس قوة نموذج أعمال (إمباور) وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، حيث جاء الأداء الاستثنائي في الإيرادات وصافي الأرباح خلال الربع الأول بفضل زيادة القدرة الإنتاجية وخفض التكاليف التشغيلية، مدعوماً باستراتيجية توسع مدروسة، والزيادة المستمرة في الطلب على خدمات تبريد المناطق في جميع أنحاء دبي».

وأضاف أن «إمباور» تركز على تعزيز كفاءة أصولها التشغيلية، وتوسيع قدراتها الإنتاجية بما يواكب النمو العمراني المتسارع في الإمارة، مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة البيئية، كما تواصل الاستثمار في الابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز قدرتها على تحقيق قيمة مضافة مستدامة لمساهميها، ودعم التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات.

يشار إلى أن «إمباور» سجلت خلال الأشهر الـ12 الماضية، من أبريل 2025 إلى مارس 2026، إيرادات موحدة بلغت قيمتها 3.51 مليارات درهم، مقارنة بـ3.26 مليارات درهم من أبريل 2024 إلى مارس 2025، محققة نمواً بلغت نسبته 7.6%، كما بلغت أرباح «إمباور» قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الـ12 شهراً الماضية 1.71 مليار درهم، مقارنة بـ1.53 مليار درهم للفترة من أبريل 2024 إلى مارس 2025، مسجلةً زيادة بنسبة 11.7%.