«الاتحادية للضرائب» تحصل على اعتمادين دوليين

حصلت أنظمة الهيئة الاتحادية للضرائب على اعتمادين دوليين وفقاً لمعايير «آيزو»، وتسلمت شهادتَي المواصفتين القياسيتين: «آيزو 18295-01» الخاصة بإدارة مراكز الاتصال، و«آيزو 10002:2018» الخاصة بإدارة شكاوى المتعاملين، في إنجاز جديد يعكس التزام الهيئة بالتميز المؤسسي، والحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتسلم المدير العام للهيئة، عبدالعزيز محمد الملا، شهادتَي الاعتماد من ممثلي شركة «جلوبال بزنس بيرو» الجهة المتخصصة في الفحص والاختبار والاعتماد، الشريك الإقليمي لـ«جلوبال تي يو في»، وأكد الملا أن الحصول على الاعتمادين الدوليين يعكس حرص الهيئة على التطوير المستمر لمنظومة خدمات المتعاملين.