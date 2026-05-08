23.4 مليار درهم صافي الأرباح الربعية لـ 15 بنكاً مدرجاً في أسواق المال المحلية

ارتفعت الأرباح الصافية لـ15 بنكاً مدرجاً في أسواق المال المحلية، خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة تجاوزت 7.4%، مدعومة بزيادة الإيرادات التشغيلية وقوة الملاءة المالية للبنوك، ما يعكس دور القطاع المصرفي كرافعة أساسية لنمو الاقتصاد الوطني، ويؤكد قوته ومتانته.

ووفقاً لمسح أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة في سوقَي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، فقد بلغ إجمالي صافي الأرباح المجمعة لتلك البنوك نحو 23.447 مليار درهم، خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ21.837 مليار درهم في الربع المقارن من 2025، بزيادة قدرها نحو 1.61 مليار درهم.

«دبي المالي»

وحققت خمسة بنوك مدرجة في سوق دبي المالي أرباحاً صافية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بقيمة 11.095 مليار درهم، مقارنة مع 10.77 مليارات درهم، أرباحاً في فترة المقارنة من العام الماضي، وبنمو جاوز 3%.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني القائمة بأرباح صافية قدرها 6.41 مليارات درهم، فيما حل بنك المشرق ثانياً بأرباح صافية بلغت 1.926 مليار درهم، تلاه بنك دبي الإسلامي بأرباح صافية بلغت 1.798 مليار درهم، بينما جاء بنك دبي التجاري رابعاً بأرباح صافية بلغت 830 مليون درهم، أما مصرف عجمان فسجل أرباحاً صافية بقيمة جاوزت 129 مليون درهم.

سوق أبوظبي

كما أظهر المسح تسجيل 10 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحاً صافية بقيمة 12.352مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح الربع المقارن من 2025 البالغة 11.067 مليار درهم، وبنمو نسبته 11.61% على أساس سنوي.

وتصدر بنك أبوظبي الأول القائمة بأرباح صافية بلغت 5.011 مليارات درهم، في حين حل بنك أبوظبي التجاري ثانياً بأرباح صافية قدرها 3.361 مليارات درهم، تلاه مصرف أبوظبي الإسلامي بأرباح صافية بلغت 1.825 مليار درهم، وسجل بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً صافية بقيمة 1.007 مليار درهم، تلاه مصرف الشارقة الإسلامي بأرباح صافية بلغت 380.6 مليون درهم، وجاء بنك الفجيرة الوطني سادساً بأرباح صافية بلغت 342.3 مليون درهم.

وحل بنك أم القيوين في المرتبة السابعة بأرباح صافية بلغت 151.7 مليون درهم، تلاه بنك الشارقة ثامناً بأرباح بلغت 151.1 مليون درهم، ليحل في المرتبة التاسعة البنك العربي المتحد بأرباح صافية بلغت 75.06 مليون درهم، وجاء البنك التجاري الدولي عاشراً بأرباح صافية جاوزت 47.12 مليون درهم.

الحصة الكبرى

استحوذت ستة بنوك على الحصة الكبرى من الأرباح الصافية لـ15 بنكاً مدرجاً في أسواق المال الإماراتية، خلال الربع الأول من العام الجاري، وتشمل: بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي.

وحققت هذه البنوك ربحاً، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بقيمة 20.33 مليار درهم، ما يعادل نحو 86.71% من إجمالي الأرباح الصافية المجمعة للبنوك المدرجة في أسواق المال المحلية.

وارتفعت الأرباح الصافية للبنوك الستة بنسبة 6.43% على أساس سنوي، مقارنة بأرباح صافية تقدر بنحو 19.1 مليار درهم في الربع المقارن من العام الماضي.