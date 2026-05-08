غرف دبي تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين

عقدت غرف دبي، أمس، اجتماعاً مع المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - فوجيان، وذلك بهدف بحث تعزيز علاقات الأعمال الثنائية، والارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية بين دبي والصين.

وبحضور مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، ورئيس مجلس إدارة المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية - فوجيان، زونغ مواد، تناول الاجتماع آفاق التعاون والشراكات الاقتصادية مع التركيز على أهم القطاعات الواعدة التي تزخر بفرص استثمارية وتجارية مشتركة بالنسبة لشركات دبي والصين، وفقاً لبيان صادر أمس.

وقال لوتاه: «نحرص على تطوير آليات العمل الاقتصادي المشترك بين دبي والصين وتعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية التي تجمع الجانبين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية، ودعم نمو التجارة البينية، وتمكين مجتمع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة في كلا السوقين، بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والتجارة».

وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية في دبي، تلتزم غرف دبي بتمكين الشركات وتعزيز نموها في الإمارة، وتدعم الشركات العاملة فيها للتوسع بنجاح في الأسواق الخارجية، فضلاً عن دورها المحوري في دعم نمو الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالح مجتمع الأعمال، والترويج لدبي كمركز عالمي رائد للأعمال.

وتقع فوجيان في جنوب شرق الصين، وهي مقاطعة ساحلية تتمتع باقتصاد متنوع تدعمه قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية والصناعات المتقدمة والسلع الاستهلاكية، وتوفر قاعدتها الصناعية القوية وروابطها الواسعة في التجارة الدولية فرصاً لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وفوجيان، لاسيما في مجالات التجارة وسلاسل الإمداد والتصنيع والاستثمار وتوسيع الأسواق.