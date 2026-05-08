«موانئ دبي العالمية» تطلق منظـومـة للتأمين ضد مخاطر الحروب

أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أمس، عن إطلاق حل مبتكر للتأمين ضد مخاطر الحروب، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات في مواجهة الاضطرابات المتزايدة التي تؤثر في مسارات التجارة في منطقة الشرق الأوسط.

وأفادت المجموعة، في بيان، بأن هذا الحل يأتي في وقت يشهد قطاع التأمين التقليدي تحديات متزايدة، تشمل ارتفاع التكاليف وتفاوت في خيارات التغطية وصعوبة الحصول عليها في كثير من الحالات.

وطورت «دي بي ورلد» هذا الحل المبتكر لتوفير تغطية تأمينية متواصلة وشاملة تمتد عبر جميع مراحل سلسلة التوريد، من الشحن البحري أو الجوي، مروراً بالتخزين في الموانئ، وصولاً إلى النقل البري والتسليم النهائي.

ويُسهم الحل في سد الفجوات التي قد تتركها وثائق التأمين التقليدية، والتي تقتصر عادة على تغطية مرحلة واحدة من رحلة الشحنة.

ولم يقتصر دور المجموعة على توفير مظلة الحماية التأمينية فحسب، بل نجحت، بفضل مكانتها الراسخة وثقلها الاستراتيجي، في توظيف شبكة علاقاتها الواسعة مع أسواق التأمين العالمية لتأمين أسعار حصرية وتنافسية تقل بشكل ملموس عن أقساط التأمين التقليدية ضد مخاطر الحروب، بما يمنح المتعاملين ميزة اقتصادية مهمة، ويُعزز استمرارية أعمالهم وكفاءة عملياتهم التشغيلية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»، يوفراج نارايان: «تتمحور هذه الخطوة حول إيجاد حلول لمشكلة حقيقية وملحّة تواجه حركة التجارة العالمية اليوم، فسلاسل التوريد لا تتوقف عند حدود الموانئ أو السواحل، ومن غير المنطقي أن تتوقف مظلة الحماية التأمينية عندها».

وأضاف: «للمرة الأولى بات بإمكان أصحاب الشحنات الاعتماد على وثيقة تأمينية موحدة تضمن حماية استثنائية لشحناتهم طوال مسار رحلتها، حتى في أكثر البيئات والمناطق خطورة، وهو ما يعكس التزامنا بضمان استدامة تدفق حركة التجارة في الأوقات التي نكون فيها بأمس الحاجة إليها».

وفي إطار هذا النهج المتكامل لتعزيز مرونة سلاسل التوريد، توفر هذه المنظومة أعلى مستويات الحماية من الخسائر المادية أو الأضرار الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالحروب، بما في ذلك النزاعات والاضطرابات المدنية والمصادرة والأسلحة المتروكة، وتأكيداً على الثقة الكبيرة بكفاءة هذا الحل، ستتم تسوية جميع المطالبات المستوفية للشروط دون أي استقطاعات أو رسوم إضافية.

وبهذا تُتاح هذه المنظومة المتكاملة لجميع الشركات التي تمارس أنشطتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط أو عبرها، حيث صُمم البرنامج ليكون الركيزة الأساسية التي تضمن استمرارية سلاسل التوريد عبر أكثر الممرات التجارية حيوية في العالم، بما في ذلك الخليج العربي والبحر الأحمر والطرق البرية المحيطة بها.

ويتيح البرنامج باقة متنوعة من خيارات التأمين، تشمل: حماية شاملة تغطي الشحنة من نقطة الانطلاق عبر الجو أو البحر، وحتى وصولها إلى التسليم النهائي في وجهتها البرية، إضافة إلى وثائق تأمين مستقلة تمنح خيار التغطية المستقلة لعمليات النقل البحري أو الجوي أو البري، فضلاً عن تغطية تلقائية لعمليات التخزين داخل الموانئ لمدة تصل إلى 14 يوماً، إلى جانب حدود تغطية مرتفعة، تصل إلى 400 مليون دولار لكل شحنة، ومليون دولار لكل عملية نقل بري.