أعلنت شركة «موتورولا» عن إطلاق هاتف ذكي جديد قابل للطي، ويتمتع بمقاومة الغبار والماء وفقاً لفئة الحماية «IP48».

وأوضحت الشركة الأميركية أن هاتفها الذكي «Razr 70 Ultra» الجديد، الذي يأتي بسمك 7.19 ملليمترات، ووزن 199 غراماً، يمتاز بشاشة «AMOLED» قياس 6.96 بوصات وبدقة وضوح تبلغ 1272 × 1080 بيكسل.

أما الشاشة الثانوية الخارجية، فتأتي بقياس أربع بوصات وبدقة وضوح تبلغ 1272 × 1080 بيكسل، وتم تزويد الهاتف الجديد بمعالج «Qualcomm Snapdragon 8 Elite» مع ذاكرة وصول عشوائي «RAM» سعة 12 أو 16 غيغابايت، بينما تبلغ سعة الذاكرة الداخلية 256 غيغابايت، وتصل إلى واحد تيرابايت.

ويشتمل الهاتف «Razr 70 Ultra» على كاميرا خلفية تتألف من عدسة رئيسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع مع وضع «الماكرو»، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل.