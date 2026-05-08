«مجموعة الإمارات» ترفع رواتب وبدلات موظفيها وتُحسّن «الإجازات»

عزّزت «طيران الإمارات» و«دناتا» أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم، خلال السنة المالية 2025-2026، لدعم توسّع العمليات، ونتيجة لذلك أضافت «مجموعة الإمارات» أكثر من 9696 وظيفة خلال سنتها المالية 2025-2026، كما منحت موظفيها مكافأة تُشكّل حصة من الأرباح للسنة المالية 2025-2026، تعادل راتب 20 أسبوعاً.

وذكرت المجموعة، في تقريرها السنوي، أنه لجذب المواهب والاحتفاظ بها، فإنها تلتزم بتطبيق هياكل رواتب تنافسية وعادلة، وتستجيب للظروف الاقتصادية ومعايير القطاع، مشيرة إلى أنها رفعت الرواتب الأساسية والبدلات لدعم موظفيها خلال السنة المالية.

وقالت إن سياسة مشاركة الأرباح لديها صُممت لتقاسم ثمار جهودها الجماعية، ولتقدير دور موظفيها في تحقيق هذا النجاح، مشيرة إلى أنه بعد تحقيق عام ربحي قياسي آخر، منحت المجموعة جميع الموظفين المؤهلين حصة من الأرباح تزيد على 40% من رواتبهم الأساسية السنوية، وذلك بعد دفعات بلغت 40% و46% في العامين السابقين.

وأكّدت المجموعة أنها تراجع مزاياها وسياساتها بانتظام، لضمان مواكبتها للعصر، وعدالتها، وملاءمتها للغرض المنشود، مشيرة إلى أنه خلال 2025-2026، أدخلت العديد من التحسينات لتعزيز تجربة موظفيها، شملت إجازة الأمومة للموظفين بدوام جزئي، وإجازة رعاية لجميع الموظفين، وتوسيع نطاق إجازة الدراسة المدفوعة الأجر، وإجازة الخدمة الوطنية لمواطني دولة الإمارات، وزيادة المرونة في استخدام تذاكر السفر التعليمية للأطفال الذين يدرسون خارج دبي، وتحديث ممارسات دفع أجور العمل الإضافي والإنتاجية لتقدير الموظفين الذين يعملون خارج ساعات العمل الرسمية.