محمد بن راشد: «مجموعة الإمارات» تُجسّد روح دبي وطموحها

أعلنت «مجموعة الإمارات»، أمس، تقريرها المالي للسنة المالية 2025-2026، مسجلةً مستويات قياسية جديدة في الأرباح، والإيرادات، والسيولة النقدية، على الرغم من التحديات التشغيلية والظروف التي شهدها الشهر الأخير من سنتها المالية.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن «مجموعة الإمارات» تُجسّد روح دبي وطموحها، وأضاف سموّه، في مقدمة التقرير السنوي لـ«مجموعة الإمارات»، أن أداء المجموعة خلال السنة المالية 2025–2026، يؤكد متانة نموذج دبي، وقدرته على التكيّف، واستعداده الكامل لمواصلة النمو.

أرباح قياسية

وتفصيلاً، كشفت «مجموعة الإمارات» عن تسجيلها بنهاية السنة المالية، في 31 مارس 2026، أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 24.4 مليار درهم، بنمو قدره 7% مقارنة بالسنة المالية السابقة، مع هامش أرباح قبل الضرائب بلغ 16.2%، فضلاً عن إيرادات قياسية بلغت 150.5 مليار درهم، بنمو قدره 3% مقارنة بالسنة المالية الماضية، ومستوى قياسي من الأرصدة النقدية بلغ 59.6 مليار درهم، بنمو قدره 12% مقارنة بالسنة المالية الماضية، كما حققت المجموعة أرباحاً تشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 41.1 مليار درهم.

ولفتت «مجموعة الإمارات» إلى أن السنة المالية الحالية شهدت تطبيق زيادة في معدل ضريبة الشركات في دولة الإمارات على المجموعة، من 9% إلى 15%، وذلك في ضوء اعتماد القواعد الضريبية الدولية المعروفة بالركيزة الثانية، وبعد احتساب الضريبة، بلغ صافي أرباح المجموعة 21 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 3% مقارنة بالسنة المالية 2024-2025.

كما أعلنت المجموعة توزيع 3.5 مليارات درهم، حصة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المالكة لـ«مجموعة الإمارات».

رؤية وإرادة

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مقدمة التقرير السنوي لـ«مجموعة الإمارات» 2025-2026: «تعكس مسيرة دبي، ومنذ بدايتها، إيماننا الراسخ بأن التقدّم لا تصنعه الظروف، بل هو نتاج وضوح الرؤية وقوة الإرادة، فقد أدركنا منذ البدايات ملامح المدينة التي نطمح إلى بنائها، والمكانة العالمية التي نستهدفها لها».

وأضاف سموّه: «تصوّرنا دبي ملتقى مفتوحاً ومرحِّباً بالجميع، لتكون المكان الذي تتلاقى فيه الأفكار، وتجتمع الفرص، وتُبنى الشراكات بروح التعاون والسعي المشترك نحو درجات أرقى من التقدّم. واستناداً إلى هذه الرؤية، وبعزيمة راسخة وثقة كاملة بقدرات أبنائنا، نجحنا في بناء مدينة تربط العالم ببعضه، وتضع خدماتها المتطورة في متناوله، وتسهم في تشكيل مستقبله».

وتابع سموّه: «اليوم، تتبوأ دبي مكانتها بين أبرز مدن العالم، بما رسّخته من مكانة اقتصادية رفيعة، وتنوّع ثقافي غني، وروابط قوية بمختلف أنحاء العالم. إلا أن هذه الإنجازات لا تعكس الأداء الاقتصادي القوي فحسب، بل تُجسّد نموذجاً متكاملاً يجمع بين البنية التحتية عالمية المستوى، والمؤسسات عالية الكفاءة، والكادر البشري المبدع، والبيئة المشجّعة على الابتكار، ما يفتح آفاقاً رحبة للفرص، ويعزز النمو المستدام».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في قلب هذه المسيرة، تبرز أهمية الترابط مع العالم، ليس فقط على مستوى المكان، ولكن أيضاً على مستوى البشر والثقافات وكذلك الطموحات. ولاشك أن قطاع الطيران يمثل ركيزةً أساسيةً لهذه الرؤية. فاليوم، يواصل مطار دبي الدولي تعزيز مكانته كأكثر مطارات العالم ازدحاماً بالمسافرين الدوليين، فيما يترجم تطوير مطار آل مكتوم الدولي ثقتنا الراسخة في المستقبل، والتزامنا بتوسيع حضورنا الإيجابي على الساحة العالمية».

وتابع سموّه: «أما (مجموعة الإمارات)، فتجسّد روح دبي وطموحها، فعلى مدى أربعة عقود، رسّخت (طيران الإمارات) مكانتها كإحدى أكثر الناقلات الجوية تقديراً على مستوى العالم، بفضل التزامها بالتميّز، وقدرتها على التكيّف، وسعيها الدائم للارتقاء بمعايير الجودة. وبينما تباشر دورها في ربط أرجاء العالم، أسهمت (طيران الإمارات) في تقريب المسافات بين الشعوب، وإعادة تعريف تجربة السفر عالمياً. ذلك في الوقت الذي تواصل (دناتا) توسيع حضور خبرات دبي على مستوى العالم، بما يدعم تطوير خدمات الطيران والسفر عبر قاراته».

وأضاف سموّه: «لم تخلُ مسيرتنا من التحديات، إذ واجهنا تحولات اقتصادية، وجائحة عالمية، وأوقات سادت فيها العالم حالة من الضبابية وعدم اليقين. إلا أن هذه التجارب أسهمت في ترسيخ الأسس التي انطلقنا منها في مسيرة التطوير، وأكدت ثقتنا بالمسار الذي اخترنا أن نمضي فيه».

وأكد سموّه أن الإنجازات التي يتضمنها هذا التقرير هي ثمرة رؤية طويلة الأمد، وجهود متواصلة، واستثمارات مستمرة في كوادرنا عالية الكفاءة وقدراتنا المتقدمة، ويؤكد أداء (مجموعة الإمارات) خلال السنة المالية 2025–2026، متانة نموذج دبي، وقدرته على التكيّف، واستعداده الكامل لمواصلة النمو.

وشدد سموّه على أن «المستقبل يصنعه من يمتلك إرادةً واعيةً ورؤيةً بعيدة المدى، وأهدافاً طموحة وواضحة. لهذا، ستبقى دبي في طليعة المدن في ربط العالم، ودفع عجلة الابتكار، وفتح آفاق جديدة لمستقبل واعد وحافل بالفرص».

نتائج استثنائية

إلى ذلك، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة: «تعكس هذه النتائج الاستثنائية، التي تحققت رغم التحديات الكبيرة التي شهدها الشهر الأخير من سنتنا المالية، متانة نموذج أعمال (مجموعة الإمارات) وقدرته على التكيّف، وهو نموذج يرتكز على السلامة والتميّز والابتكار، ويستند إلى كفاءة كوادرنا وقوة شراكاتنا، كما يُجسّد هذا الأداء الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والدعم والمتابعة المستمرة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية».

وأضاف سموّه: «خلال الشهور الـ11 الأولى من السنة المالية 2025-2026، جاءت المؤشرات العامة لأداء المجموعة إيجابية للغاية، حيث أسهم الطلب القوي على منتجاتنا وخدماتنا في دفع نمو الإيرادات، كما واصلنا تحقيق هوامش ربحية صحية بفضل استثماراتنا المستمرة في تطوير منتجاتنا، وتمكين كوادرنا، وتعزيز قدراتنا التقنية، وترسيخ حضور علامتنا، وقد واصلنا، شهراً بعد شهر، تجاوز مستهدفاتنا التشغيلية».

وتابع سموّه: «على خلفية التطورات الإقليمية، شهدت حركة الطيران التجاري العالمية، لاسيما في منطقة الخليج، اضطرابات واسعة، بما في ذلك في دولة الإمارات. واستجابت (طيران الإمارات) و(دناتا) على وجه السرعة، من خلال تسخير مواردهما لدعم كوادرهما وعملائهما المتأثرين، وحماية أصولهما، وضمان استمرارية عملياتهما بكفاءة عالية».

وأضاف سموّه: «نحن محظوظون بدبي، التي أرست عبر استثماراتها في البنية التحتية عالمية المستوى، وبفضل منظومة طيران متكاملة ومترابطة، أسساً راسخة مكّنت الجهات المعنية من تأمين ممرات جوية آمنة للرحلات التجارية بكفاءة وسرعة. وانطلاقاً من هذه المقومات، واصلت (طيران الإمارات) و(دناتا) استعادة عملياتهما بشكل تدريجي ومنظم في مطار دبي الدولي. ورغم استمرار التشغيل بطاقة استيعابية دون مستويات ما قبل الاضطرابات، شهدت عمليات الشحن زخماً متنامياً، دعماً لاستمرارية تدفق السلع الحيوية إلى الدولة وعبرها، وتعزيزاً لمكانة دبي كمحور رئيس في حركة التجارة العالمية».

وتابع سموّه: «واجهت (مجموعة الإمارات) أزمات وتحديات متعددة على مر السنوات، وفي كل مرة كان تركيزنا ينصب على عملائنا وكوادرنا، وفي كل مرة كنا نعود أقوى وأكثر جاهزية».

وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «تُعدّ كوادرنا البشرية ركيزة أساسية في مسيرة نجاحنا، حيث مكّنتنا من الاستجابة بمرونة وكفاءة في بيئة تشغيلية متغيرة. وأود أن أتوجه بالشكر إلى جميع موظفينا الذين جسّدوا، خلال هذه المرحلة، القِيَم التي تميّز (مجموعة الإمارات)، كما أود أن أتوجه بالشكر إلى جميع شركائنا ضمن منظومة الطيران العالمية، الذين يواصلون، من خلال تعاونهم وتكاتفهم، دعم استمرارية حركة الطيران الدولي، حيث يعكس هذا التعاون روح الشراكة التي تشكّل أحد المرتكزات الأساسية في نهج عمل مجموعة الإمارات».

ملاءة مالية قوية

وحول التطلعات للسنة المالية 2026-2027، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «في ضوء التهدئة الراهنة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة، نتطلع إلى عودة الاستقرار للأسواق، ونواصل في الوقت ذاته تنفيذ خططنا بثقة وثبات».

وأضاف سموّه: «على صعيد الوقود، تتمتع (طيران الإمارات) باستراتيجية تحوّط قوية تمتد حتى السنة المالية 2028-2029، كما عملنا بشكل وثيق مع شركائنا من المورّدين لضمان تأمين الكميات اللازمة لدعم عملياتنا الحالية وخططنا للعودة التدريجية إلى مستويات ما قبل الاضطرابات. وعلى مستوى (دناتا) والمجموعة ككل، تمنحنا تنوّع أعمالنا، وحجم عملياتنا، وتكامل محفظتنا، والاستثمارات التي راكمناها على مدى سنوات، مرونة عالية وقدرة على التعامل بكفاءة مع أي تحديات قصيرة المدى».

وتابع سموّه: «تدخل مجموعة الإمارات السنة المالية (2026-2027) بملاءة مالية قوية تتيح لنا تنفيذ خططنا بثبات ودون ضغوط قصيرة الأجل. كما نواصل تسلّم الطائرات الجديدة وتنفيذ برنامج تحديث الأسطول بوتيرة متسارعة، إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في المرافق والمعدات، وستستمر (طيران الإمارات) و(دناتا) في تركيزهما على التميّز في المنتجات وتجربة العملاء، وتعزيز حضورنا التنافسي عالمياً، واستقطاب أفضل الكفاءات، وتحقيق قيمة مستدامة للمجتمعات التي نخدمها».

وقال سموّه: «ترتكز أعمالنا على أسس راسخة، ويواصل نموذج أعمال (مجموعة الإمارات)، الذي أثبت كفاءته، أداءه بثبات واستمرارية، مستندين إلى مكانة دبي كمحور عالمي للتجارة والسفر، ويظل تركيزنا منصبّاً على المضي قدماً بثقة، وترسيخ ريادتنا عالمياً، ومواصلة المساهمة بدور فاعل في ربط العالم وخدمته».

130.9 مليار درهم إيرادات «طيران الإمارات»

رسخت «طيران الإمارات» مكانتها كأكثر ناقلة جوية ربحية في العالم، بعد أن سجّلت أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 22.8 مليار درهم، بنمو قدره 7% مقارنة بالسنة المالية السابقة، مع هامش أرباح قبل الضرائب بلغ 17.4%، وإيرادات قياسية بلغت 130.9 مليار درهم، بنمو قدره 2%، كما حققت أعلى مستوى على الإطلاق في الأرصدة النقدية بلغ 54.9 مليار درهم، بنمو قدره 10% مقارنة مع 31 مارس 2025.

كما أسهمت تقلبات أسعار العملات، في عدد من الأسواق الرئيسة، في تعزيز ربحية الناقلة بنحو 332 مليون درهم، وأسفر الأداء التجاري القوي عن تحقيق تدفقات نقدية تشغيلية بلغت 32 مليار درهم.

وحققت «طيران الإمارات» أرباحاً قياسية بعد الضريبة بلغت 19.7 مليار درهم، متجاوزة نتائج السنة السابقة التي بلغت 19.1 مليار درهم، مع تحقيق هامش ربح متميّز بلغ 15%، ما يُعدّ أفضل أداء في تاريخ الناقلة وكذلك في قطاع الطيران خلال فترة التقرير المالي 2025-2026.

وبحلول 31 مارس امتدت شبكة «طيران الإمارات» إلى 152 مدينة في 80 دولة، بينما عزّزت شراكاتها لتشمل 32 اتفاقية تبادل للرموز، و117 شريكاً عبر اتفاقات «إنترلاين»، ما أتاح الوصول إلى أكثر من 1700 مدينة خارج نطاق شبكتها المباشرة.

وعلى صعيد الأسطول، واصلت «طيران الإمارات» دعم نموها بتسلّم 15 طائرة جديدة من طراز «إيرباص A350» خلال العام. وبحلول نهاية السنة المالية، بلغ عدد طائرات هذا الطراز في الخدمة 19 طائرة تُشغّل رحلات إلى 21 وجهة، بينما وصل إجمالي عدد طائرات الأسطول إلى 277 طائرة، بمتوسط عمر يبلغ 10.8 سنوات، ونقلت «طيران الإمارات» 53.2 مليون مسافر خلال السنة المالية.

«دناتا» تسجل 1.6 مليار درهم أرباحاً

سجّلت «دناتا» نمواً بنسبة 2% في أرباحها قبل احتساب الضريبة، لتصل إلى 1.6 مليار درهم، بينما بلغت أرباحها بعد احتساب الضريبة 1.3 مليار درهم.

وارتفعت الإيرادات الإجمالية لـ«دناتا» بنسبة 12% لتسجل مستوى قياسياً جديداً بلغ 23.6 مليار درهم، بينما شكّلت العمليات الدولية لـ«دناتا» ما نسبته 77% من إجمالي إيراداتها.

وارتفعت التكاليف التشغيلية خلال السنة المالية بنسبة 13%، لتصل إلى 22.1 مليار درهم، كما ارتفعت الأرصدة النقدية بمقدار مليار درهم لتصل إلى 4.7 مليارات درهم.

وبلغت إيرادات عمليات المطارات، بما يشمل المناولة الأرضية وخدمات الشحن 11.2 مليار درهم، وارتفعت أعداد حركات الطائرات، التي قدمت لها «دناتا» خدمات المناولة عالمياً، بنسبة 12%، ليصل إلى 888 ألفاً و793 حركة، بينما ارتفع إجمالي الشحنات التي ناولتها «دناتا» بنسبة 2% لتبلغ 3.2 ملايين طن.

وسجلت أعمال «دناتا للتموين والتجزئة» إيرادات بلغت 8.1 مليارات درهم، بنمو نسبته 13%، وقدّم هذا القطاع 115.3 مليون وجبة للمتعاملين من شركات الطيران، كما نجح القطاع في تجديد 22 عقداً، واستقطاب 13 عميلاً جديداً خلال العام، وبدورها سجّلت إيرادات قطاع خدمات السفر نمواً بنسبة 5% لتصل إلى 4.1 مليارات درهم.

الوفاء بالالتزامات التعاقدية

واصلت «طيران الإمارات»، بفضل التدفقات والأرصدة النقدية القوية، الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية خلال السنة المالية 2025-2026، بما في ذلك دفعات ما قبل تسليم الطائرات، وأقساط التمويل المستحقة، باستخدام الاحتياطي النقدي الذي بلغ 54.9 مليار درهم حتى 31 مارس.

«الإمارات للشحن الجوي»

حققت «الإمارات للشحن الجوي» أداء استثنائياً خلال السنة المالية، حيث نقلت 2.4 مليون طن من البضائع حول العالم، بنمو قدره 3% مقارنة بالعام السابق، كما أسهم تسلّم خمس طائرات شحن جديدة من طراز «بوينغ 777» خلال العام في رفع السعة التشغيلية 13%.

وسجّلت «الإمارات للشحن الجوي» إيرادات قوية بلغت 16.2 مليار درهم، ما يُمثّل 12% من إجمالي إيرادات «طيران الإمارات»، كما وسّعت شبكة وجهاتها للشحن إلى 44 وجهة، وفي نهاية مارس بلغ إجمالي أسطول الشحن لدى «الإمارات للشحن الجوي» 13 طائرة «بوينغ 777» للشحن، مع ثماني طائرات إضافية قيد التسليم.

4000 مواطن

شهد إجمالي أعداد العاملين في المجموعة نمواً بنسبة 8%، ليصل إلى 130 ألفاً و919 موظفاً، في ظل مواصلة «طيران الإمارات» و«دناتا» تنفيذ برامج التوظيف على مستوى العالم، وفي الوقت ذاته، تجاوز عدد الكوادر الوطنية الإماراتية ضمن المجموعة حاجز 4000 موظف.

تحديث 91 طائرة

واصل برنامج تحديث الأسطول، الذي تبلغ قيمته خمسة مليارات دولار، تقدّمه بوتيرة متسارعة، حيث تم حتى الآن تحديث 91 طائرة من أصل 215 طائرة مستهدفة، لتضم أحدث منتجات الناقلة، بما في ذلك مقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

17.9 مليار درهم استثمارات

استثمرت «مجموعة الإمارات» خلال السنة المالية 2025-2026، ما مجموعه 17.9 مليار درهم في الطائرات الجديدة، والمرافق، والمعدات، وأحدث التقنيات، دعماً لخططها التوسعية، وتعزيزاً لقدراتها المستقبلية.

