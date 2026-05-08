«تيكوم» تُوسّع منظومة الصناعات المتقدمة بمشروع جديد

وقّعت مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة «تيكوم»، اتفاقية مساطحة مع مجموعة عبدالجليل العسماوي، إحدى أكبر المجموعات العائلية المستقلة في الدولة، بهدف توسيع عمليات المجموعة عبر إنشاء أحد أول مصانع إنتاج وتجديد منصات حفر آبار البترول والغاز في الدولة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات 2026».

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الاتفاقية تعكس الدور المحوري الذي تواصل مدينة دبي الصناعية ترسيخه في دعم نمو القطاع الصناعي، وتعزيز الصناعات المتقدمة، حيث ستستثمر مجموعة عبدالجليل العسماوي 45 مليون درهم إضافية في مشروعها الجديد، ما يرفع إجمالي استثماراتها داخل مدينة دبي الصناعية إلى نحو 500 مليون درهم.

وسيوفر مشروع التوسعة أكثر من 330 ألف قدم مربعة من المساحات الجديدة، ليرتفع إجمالي المساحات التي تستأجرها المجموعة في مدينة دبي الصناعية إلى نحو 4.7 ملايين قدم مربعة، مع توقعات بإنجاز المشروع بحلول نهاية عام 2027.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم - القطاع الصناعي»، سعود أبوالشوارب، إن مدينة دبي الصناعية تواصل دعم شركات التصنيع وتمكينها من التوسّع ضمن بيئة صناعية متكاملة تعتمد على البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي والخدمات اللوجستية المتقدمة.

وأضاف أن الاتفاقية تعكس الثقة المتنامية بمدينة دبي الصناعية وجهةً صناعيةً رائدةً تدعم مستهدفات «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتسهم في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني.

ومن المتوقع أن يسهم المصنع الجديد في توفير نحو 200 فرصة عمل إضافية، بينما سيضم تقنيات صناعية ذكية ومتطورة متوافقة مع معايير الاستدامة الدولية والأبنية الخضراء.