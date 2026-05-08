تفاهُم بين «ائتمان الصادرات» و«دبي للتنمية الاقتصادية»

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات توقيع اتفاقية مع مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، وذلك بهدف دعم منظومة التصدير في الإمارة عبر توفير خدمات تأمين ائتمان الصادرات، إلى جانب تقديم حلول متكاملة للتخفيف من مخاطر التجارة للمصنعين في دبي، وتم توقيع الاتفاقية ضمن فعاليات «اصنع في الإمارات 2026»، ويُمثّل هذا التعاون خطوة نوعية نحو تمكين المصدرين المحليين من التوسع في أسواق جديدة، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، رجاء المزروعي، إن «التعاون مع مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية يأتي تجسيداً لالتزامنا المشترك بتمكين المصدرين في الدولة من الانطلاق بثقة نحو الأسواق العالمية، وذلك من خلال الجمع بين حماية ائتمانية متينة، وإتاحة الوصول إلى التمويل، وتوفير معلومات تحليلية دقيقة حول المخاطر».

وبموجب الاتفاقية، ستقدّم «الاتحاد لائتمان الصادرات» باقة من حلول تأمين الائتمان المصممة تلبية لاحتياجات المصدرين، بما فيها تأمين إجمالي المبيعات ووثائق المخاطر الفردية، وذلك لدعم المصدرين الذين ترشحهم مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية ضمن برنامج دعم الصادرات، ولا يقتصر نطاق هذه الشراكة على توفير الحماية من المخاطر فحسب، بل يمتد ليشمل تعزيز وصول المصدّرين إلى التمويل، من خلال تسهيل ربطهم بشبكة من المؤسسات المالية الشريكة.

ويتيح هذا التعاون إمكانية استخدام الذمم المدينة المؤمن عليها كضمانات، بما يُمكّن الشركات من الحصول على تمويل الصادرات ورأس المال العامل بكفاءة.