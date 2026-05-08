«جمارك دبي» تستعرض حلولها لمواجهة التحديات

نظّمت دائرة جمارك دبي ورشة عمل بعنوان «الاستجابة للأزمات وابتكار الحلول»، بمشاركة نخبة من ممثلي الشركات العُمانية، وذلك بهدف استعراض الحلول والمبادرات التي تطبقها الدائرة لمواجهة التحديات الراهنة، الناتجة عن المتغيرات الإقليمية والظروف الجيوسياسية، بما يضمن استمرارية حركة البضائع وكفاءة سلاسل الإمداد، وفقاً لبيان صدر أمس.

واستعرضت «جمارك دبي»، خلال الورشة، دورها في دعم استمرارية الأعمال وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، من خلال تطوير حلول ومبادرات نوعية شملت تطوير الأطر التنظيمية لمسارات بديلة.