59.6 مليار درهم.. "مجموعة الإمارات" تسجل مستوىً قياساً للأرصدة النقدية

سجلت "مجموعة الإمارات" مستوى قياسياً من الأرصدة النقدية بلغ 59.6 مليار درهم (16.2 مليار دولار)، بنمو قدره 12% خلال السنة المالية 2025-2026 مقارنة بالسنة المالية الماضية.

وحققت المجموعة أرباحاًُ قياسية بلغت 24.4 مليار درهم (6.6 مليار دولار) في السنة المالية 2025-2026.

وبفضل التدفقات والأرصدة النقدية القوية، واصلت طيران الإمارات الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية خلال السنة المالية 2025-2026، بما في ذلك دفعات ما قبل تسليم الطائرات، وأقساط التمويل المستحقة، باستخدام الاحتياطي النقدي التي بلغت 54.9 مليار درهم (15 مليار دولار) حتى 31 مارس.

كما ارتفعت الأرصدة النقدية لدناتا بمقدار 1 مليار درهم لتصل إلى 4.7 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، مدعومةً بالتدفقات النقدية التشغيلية التي بلغت 2.4 مليار درهم (658 مليون دولار) خلال السنة المالية، ما يعكس قوة مساهمات قطاعات الأعمال المختلفة.