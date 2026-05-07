"طيران الإمارات" تتسلم 20 طائرة جديدة وتنقل 53.2 مليون مسافر

تسلمت "طيران الإمارات" 20 طائرة جديدة خلال السنة المالية 2025-2026، كما قامت الناقلة بتملك 29 طائرة من طراز إيرباص A380 و5 طائرات من طراز بوينج 777 مع انتهاء عقود تأجيرها، ووصل إجمالي عدد طائرات الأسطول إلى 277 طائرة، بمتوسط عمر يبلغ 10.8 سنوات.

وواصلت طيران الإمارات دعم نموها بتسلم 15 طائرة جديدة من طراز الإيرباص A350 خلال العام، وبحلول نهاية السنة المالية، بلغ عدد طائرات هذا الطراز في الخدمة 19 طائرة تشغل رحلات إلى 21 وجهة.

وبحسب النتائج المالية للناقلة، فقد نجحت "طيران الإمارات" في جمع 10 مليارات درهم من خلال ترتيبات تمويل للطائرات عبر الأسواق المحلية والدولية، شملت عقود تأجير تشغيلية يابانية، وتمويلات مدعومة بالتأمين، وهياكل تأجير ضريبية فرنسية، إلى جانب تمويلات مدعومة من وكالات ائتمان الصادرات.

ونقلت طيران الإمارات 53.2 مليون مسافر خلال السنة المالية، وبلغت ملاءة المقاعد 78.4% مقارنة بـ78.9% في السنة السابقة، فيما ارتفع معدل العائد على الراكب لكل كيلومتر بنسبة 4% ليصل إلى 38.1 فلساً (10.4 سنتات أمريكية).