9.6 آلاف وظيفة جديدة في "مجموعة الإمارات" خلال 12 شهراً

عززت "طيران الإمارات" و"دناتا" أنشطة التوظيف في جميع أنحاء العالم خلال السنة المالية 2025-2026، لدعم توسع العمليات، ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي أعداد العاملين في مجموعة الإمارات إلى 130919 موظف بنسبة 8%.

وفقاً للبيانات المالية التي أصدرتها المجموعة واطلعت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، بلغ إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنهاية السنة المالية الماضية 121223 موظفاً، ما يشير إلى أن المجموعة أضافت أكثر من 9696 وظيفة خلال سنتها المالية 2025-2026.