20 أسبوعاً مكافأة من "مجموعة الإمارات" لموظفيها

منحت "مجموعة الإمارات" موظفيها مكافأة تشكل حصة من الأرباح للسنة المالية 2025-2026.

وعلمت "الإمارات اليوم"، أن المكافأة تعادل راتب 20 أسبوعاً سيستلمها الموظفون في المجموعة ضمن جدول الرواتب خلال شهر مايو الجاري.

وشهد إجمالي أعداد العاملين في المجموعة نمواً بنسبة 8% ليصل إلى 130919 موظفاً، في ظل مواصلة طيران الإمارات ودناتا تنفيذ برامج التوظيف على مستوى العالم، بما يدعم توسّع عملياتهما ويعزّز جاهزيتهما للمرحلة المقبلة. وفي الوقت ذاته، تجاوز عدد الكوادر الوطنية الإماراتية ضمن المجموعة حاجز 4 آلاف موظف، في انعكاس واضح لنجاح البرامج التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتنميتها والاحتفاظ بها.