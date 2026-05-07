مجموعة الإمارات تحلّق بأرباح قياسية بلغت 24.4 مليار درهم في السنة المالية 2025 - 2026

أعلنت مجموعة الإمارات، اليوم، عن تقريرها المالي للسنة المالية 2025-2026، مسجلةً مستويات قياسية جديدة في الأرباح والإيرادات والسيولة النقدية، وذلك على الرغم من التحديات التشغيلية والظروف التي شهدها الشهر الأخير من سنتها المالية.

وبنهاية السنة المالية في 31 مارس 2026، سجّلت مجموعة الإمارات أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 24.4 مليار درهم (6.6 مليار دولار)، بنمو قدره 7% مقارنة بالسنة المالية السابقة، مع هامش أرباح قبل الضرائب بلغ 16.2%.

وحققت المجموعة إيرادات قياسية بلغت 150.5 مليار درهم (41 مليار دولار)، بنمو قدره 3% مقارنة بالسنة المالية الماضية.

وسجلت مستوى قياسياً من الأرصدة النقدية بلغ 59.6 مليار درهم (16.2 مليار دولار)، بنمو قدره 12% مقارنة بالسنة المالية الماضية.

وسجلت المجموعة أرباحاً تشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 41.1 مليار درهم (11.2 مليار دولار)، بما يعكس قوة الربحية التشغيلية للمجموعة.

ورسخّت طيران الإمارات مكانتها كأكثر ناقلة جوية ربحية في العالم، بعد أن سجّلت أرباحاً قياسية قبل احتساب الضرائب بلغت 22.8 مليار درهم (6.2 مليار دولار)، بنمو قدره 7% مقارنة بالسنة المالية السابقة، مع هامش أرباح قبل الضرائب بلغ 17.4%.

وحققت الناقلة إيرادات قياسية بلغت 130.9 مليار درهم (35.7 مليار دولار)، بنمو قدره 2%.