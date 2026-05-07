«دبي المالي العالمي » يُُعزّّز مكانته في مجال التأمين

واصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته الرائدة عالمياً في مجال التأمين وإعادة التأمين، مع بلوغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 4.2 مليارات دولار خلال عام 2025، بنسبة نمو قدرها 20% على أساس سنوي.

وارتفعت أحجام الاكتتاب بمقدار الضعف عن عام 2022، ما يعكس الزخم المتواصل لهذا القطاع الحيوي، ويؤكد دور المركز كمحطة رئيسة لتسجيل وتوثيق عقود التأمين وإعادة التأمين، والهيكلة والاكتتاب.

وتجاوزت أقساط التأمين المجمعة عن طريق شركات الوساطة في مركز دبي المالي العالمي 3.4 مليارات دولار خلال عام 2025، بنمو نسبته 14%، مقارنة بثلاثة مليارات دولار في عام 2024.

وشكّل نمو أنشطة التأمين على الممتلكات والمسؤولية المحرّك الرئيس لهذا الأداء الاستثنائي، مدعوماً بأنشطة أخرى، مثل التأمين البحري والطيران والنقل وغيرها.

ويضم المركز اليوم أكثر من 135 شركة تأمين وإعادة تأمين تدعم أنشطة الاكتتاب والوساطة، وإدارة التأمين الذاتي، ونقل المخاطر المتخصصة عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وخارجها.

وتم خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026، ترخيص 28 شركة جديدة مرتبطة بأنشطة التأمين.

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن قطاع التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، يواصل تعزيز مكانته العالمية، مع تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 4.2 مليارات دولار خلال عام 2025.

وأضاف أنه مع تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مراكز مالية عالمياً في مجال التأمين، نواصل التركيز على تعزيز قدرات السوق، واستقطاب الاستثمارات طويلة الأمد، ودعم النمو المستدام في الأسواق الإقليمية والدولية.