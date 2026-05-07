«صناعة» تقود 26 شركة إماراتية بـ «اصنع في الإمارات»

تشارك «صناعة» المنصة الإماراتية الداعمة للصناعات والمنتجات الوطنية في دولة الإمارات، ومقرها أبوظبي، في فعاليات الدورة الحالية من «اصنع في الإمارات»، حيث يضم جناحها المشارك نخبة من 26 شركة تصنيع إماراتية.

وتهدف المنصة إلى تسويق وترويج المنتجات الوطنية تحت هوية «صنع في الإمارات»، فضلاً عن التعريف بالمزايا التنافسية للمنتجات المحلية، إضافة إلى تعزيز ثقة المسلكين بهذه المنتجات.

كما تعمل المنصة على تعزيز نقل وتوطين المعرفة، من خلال استكشاف أحدث التقنيات الصناعية عالمياً، ونقلها إلى دولة الإمارات، والعمل على تطويرها وإنتاجها في السوق المحلية، بما ينسجم مع توجهات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة.

وتُسهم المنصة أيضاً في تعزيز مرونة واستدامة سلاسل الإمداد والتوريد، من خلال إيجاد منتج محلي قادر على تلبية الطلب محلياً، والمنافسة عالمياً.

وتوزع الشركات الـ26 التي تقود منصة «صناعة» مشاركتها في «اصنع في الإمارات» على عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصناعات الصحية والغذائية والتكنولوجية، إلى جانب الصناعات الكهربائية والكيماوية، فضلاً عن قطاعات صناعية أخرى، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في الدولة، وقدرتها على الابتكار والنمو.

وقال رئيس مجلس إدارة «منصة صناعة»، محمد بن سالم بن كردوس العامري: «تأتي مشاركتنا في (اصنع في الإمارات) بـ26 شركة وطنية، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة»، مشيراً إلى أن «اصنع في الإمارات» بات الحدث والمنصة الأبرز في القطاع الصناعي محلياً وإقليمياً، حيث يُعزّز قدرة الشركات الوطنية على التعريف بمنتجاتها وبناء شراكات جديدة، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الصناعة الإماراتية، وترسيخ مكانتها على خارطة الصناعة العالمية.

وأضاف: «تركز (منصة صناعة) على تعزيز رقمنة القطاع الصناعي عبر عدد من الأدوات الذكية، مثل الدليل الذكي للمنتجات المصنعة في دولة الإمارات، والبرامج التقنية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الهادفة إلى تقليل التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الإنتاج، ما يضمن تحويل المعرفة إلى قوة إنتاجية تدعم استدامة الاقتصاد الوطني».

ولفت العامري إلى أن التسويق والترويج للمنتجات الوطنية، وتعزيز الثقة والولاء لها، لا يقل أهمية عن عملية الإنتاج بحد ذاتها، بل يُشكّل الركيزة الأساسية لضمان استدامة نموها، وقال: «من هذا المنطلق تعمل منصة (صناعة) على تمكين المنتجات الوطنية وتسويقها بفاعلية، بما يُعزّز حضورها ويرسخ مكانتها في الأسواق المحلية والعالمية».