«ديوا» تبحث تعزيز التعاون مع بيلاروسيا

بحث العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، سعيد الطاير، خلال لقائه قنصل عام بيلاروسيا في دبي، ألياكسي جالديبين، سبل التعاون في مجالات الطاقة المتجدّدة والابتكار والتنمية المستدامة، وفرص الاستثمار والمشروعات المشتركة.

وأكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والبعثات الدبلوماسية، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً في الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، وفقاً لبيان صدر أمس، واستعرض الطاير أبرز مشروعات ومبادرات الهيئة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تشكّل حالياً أكثر من 21.5% من القدرة الإنتاجية، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 36% بحلول 2030، متجاوزة الهدف الأصلي البالغ 25%.