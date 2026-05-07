«صندوق خليفة» يُوقّع 4 شراكات لدعم المشروعات الصغيرة

وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، خلال مشاركته في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات حكومية وخاصة رائدة في قطاعات متنوعة. وشملت مذكرات التفاهم كلاً من شركة الاتحاد للطيران، ومجمع كليات التقنية العليا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، و«روتانا لإدارة الفنادق»، وبموجب مذكرة التفاهم مع «الاتحاد للطيران»، تشارك الشركة في برنامج «أبطال أبوظبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، أحد برامج الصندوق الهادفة إلى ربط المشاريع الوطنية بالشركات الكبرى، من خلال طرح فرص مشتريات نوعية أمام الشركات المؤهلة، ودعم دمجها ضمن سلاسل التوريد.

وتشمل المذكرة مع مجمع كليات التقنية العليا، التعاون في تمكين الشركات الناشئة عبر التوجيه وبناء القدرات، وتبادل المعرفة، وتنظيم الفعاليات وورش العمل، إضافة إلى إتاحة الوصول إلى المختبرات ومساحات العمل المشتركة.

وتؤسس مذكرة التفاهم مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لإطار تعاون مشترك، يشمل دعم الشركات الناشئة عبر التوجيه والاستشارات وبناء القدرات، وتبادل المعرفة ودعم الأبحاث، والمشاركة في الفعاليات، وإتاحة الاستفادة من مرافق الجامعة المتخصصة.

وتُعزّز مذكرة التفاهم مع «روتانا لإدارة الفنادق»، فرص التعاون في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى فرص التوريد والتعاقد، وتشجيع إشراك الموردين المحليين، والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين.