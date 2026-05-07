«تعاونية الاتحاد»: شراكة مع «NRTC» لدعم المنتجات الوطنية

وقّعت «تعاونية الاتحاد» مذكرة تفاهم مع شركة «NRTC» دبي الدولية لتجارة الخضراوات والفواكه، في خطوة تعكس التزام الطرفين بدعم المنتجات الوطنية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد في دولة الإمارات، وبحسب بيان صدر أمس، وقّع المذكرة كل من مدير إدارة العلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، شعيب الحمادي، والرئيس التنفيذي لمجموعة «NRTC»، محمد الرفاعي، وذلك على هامش «اصنع في الإمارات 2026».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى توسيع آفاق التعاون بين الطرفين في مجالات تطوير السوق، وتعزيز حضور المنتجات الإماراتية، إضافة إلى استكشاف فرص مشتركة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، كما تسعى الاتفاقية إلى إطلاق مبادرات تسويقية مشتركة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة المنتجات المحلية لدى المستهلكين.

وقال الحمادي: «تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في إطار رؤيتنا الرامية إلى دعم المنتج الوطني، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد داخل الدولة».

وأضاف: «سنواصل العمل على تطوير منظومتنا التشغيلية والتجارية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

من جهته، قال الرفاعي: «تعزز هذه الشراكة التزامنا بتقوية منظومة سلسلة التوريد في دولة الإمارات، ودعم دور المنتجات المحلية في السوق، حيث نسعى إلى تحسين الكفاءة، وتقديم قيمة أكبر للمستهلكين».