«الاقتصاد والسياحة» توقّع مذكرة تفاهم مع «TRUXX»

وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة، على هامش مشاركتها في منصة «اصنع في الإمارات 2026»، مذكرة تفاهم مع شركة «TRUXX» المتخصصة في قطاع الحلول اللوجستية الرقمية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والحلول الرقمية الحديثة، والتنسيق في تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة ومبادرات بناء القدرات، ودعم المبادرات والمشروعات المشتركة بين الجانبين.

ووقّع المذكرة بحضور وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، كل من وكيل الوزارة، عبدالله آل صالح، ومن جانب الشركة، المؤسس والرئيس التنفيذي، المهندس خادم المهيري.

وأكد آل صالح أن المذكرة تُعزّز توجه الوزارة نحو بناء شراكات نوعية مع الشركات الوطنية المبتكرة، بما يدعم تطوير قطاعات الاقتصاد الجديد، وتوسيع قاعدة النمو القائم على الابتكار والتقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن التعاون مع «TRUXX» يُسهم في دعم بيئة الأعمال، وتحفيز توسع الشركات، وتعزيز قدرتها على المنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

من جانبه، قال المهندس خادم المهيري إن «TRUXX» ستتمكن من خلال هذه الاتفاقية، من أداء دور أكثر شمولية ضمن منظومة الخدمات اللوجستية الوطنية، عبر دعم وضوح أسعار النقل البري، وتسهيل الوصول إلى مزودي خدمات موثوقين، وتمكين حركة البضائع والحاويات رقمياً عبر المسارات التجارية الرئيسة في الدولة. وأضاف أن أهداف الشركة تتمثّل في دعم أسعار شحن عادلة، وتوفير وصول موثوق به إلى مقدمي الخدمات اللوجستية، وتعزيز استمرارية التدفقات التجارية لمجتمع الأعمال في دولة الإمارات.