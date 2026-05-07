«دبي المالي» يقفز 2.95% بمكاسب جاوزت 25 مليار درهم

أغلق سوق دبي المالي تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 2.95%، أو ما يعادل 169.35 نقطة عند مستوى 5898.42 نقطة، بدعم من ارتفاع جماعي لأسهم القطاعات، وعلى رأسها الصناعة والعقارات والبنوك.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 971.68 مليار درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ946.55 مليار درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 25.13 مليار درهم.

ودعم أداء السوق نمو أسهم قطاعات عدة، شملت أسهم قطاع الصناعة بـ5.2%، والعقارات بنسبة 4.36%، والبنوك بـ1.85%، والسلع الاستهلاكية الكمالية بـ2.6%، والمرافق العامة بـ0.85%، إضافة إلى الاتصالات بـ0.75%، وقطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بـ2.6%.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب ومواطنو دول مجلس التعاون) في سوق دبي المالي إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 47.82 مليون درهم، بعد أن سجّلوا مشتريات بقيمة 501.99 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 454.17 مليون درهم.

واستقطبت الأسهم المُدرجة في السوق، سيولة جاوزت 1.06 مليار درهم، بعد تداول نحو 421.68 مليون سهم، وتنفيذ 23 ألفاً و799 صفقة.

واستحوذت أسهم ست شركات مُدرجة في «دبي المالي»، هي: «إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير» و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«العربية للطيران»، و«طلبات»، و«بنك دبي الإسلامي»، على نسبة تتجاوز 69% من سيولة السوق في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة، بلغ نحو 741.59 مليون درهم، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي ككل نحو 1.06 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 454.67 مليون درهم، مرتفعاً 4.34% عند 12.48 درهماً للسهم، بينما جاء سهم «إعمار للتطوير» ثانياً بقيمة تداولات 78.34 مليون درهم، صاعداً 4.55% عند 15.16 درهماً، وحلَّ سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» ثالثاً بتداولات بلغت 53.16 مليون درهم بنمو 3.48% عند 29.72 درهماً للسهم.

وجاء سهم «طيران العربية» رابعاً بتداولات تقدر بنحو 52.98 مليون درهم، مرتفعاً 6.18%، في حين جاء سهم «طلبات» خامساً بقيمة تداولات 51.52 مليون درهم، مرتفعاً 2.96%، وحلَّ سهم «بنك دبي الإسلامي» سادساً بتداولات بلغت 50.89 مليون درهم عند 7.41 دراهم للسهم، مرتفعاً 2.91%.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات أمس مرتفعاً بنسبة 0.855%، أو ما يعادل 83.71 نقطة، ليغلق عند مستوى 9874.76 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم المُدرجة إلى نحو 2.875 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة بـ2.843 تريليون درهم في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو 31.6 مليار درهم.

واستقطبت الأسهم المُدرجة في السوق، خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 2.01 مليار درهم، بعد تداول نحو 559.4 مليون سهم، وتنفيذ 41 ألفاً و509 صفقات.