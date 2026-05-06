"دبي المالي العالمي": أقساط التأمين تجاوزت 4.2 مليار دولار خلال 2025

واصل مركز دبي المالي العالمي، تعزيز مكانته الرائدة عالمياً في مجال التأمين وإعادة التأمين مع بلوغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، بنسبة نمو قدرها 20% على أساس سنوي.

وارتفعت أحجام الاكتتاب بمقدار الضعف عن عام 2022، ما يعكس الزخم المتواصل لهذا القطاع الحيوي ويؤكد دور المركز كمحطة رئيسة لتسجيل وتوثيق عقود التأمين وإعادة التأمين والهيكلة والاكتتاب.

وتجاوزت أقساط التأمين المجمعة عن طريق شركات الوساطة في مركز دبي المالي العالمي 3.4 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو نسبته 14% مقارنة بـ3 مليارات دولار في عام 2024، في مؤشر واضح على نُضج منظومة التأمين واتساع نطاقها، ما يؤكد مكانة مركز دبي المالي العالمي منصة إقليمية رائدة لنقل المخاطر على المستوى العالمي والاكتتاب المتخصص.

وشكل نمو أنشطة التأمين على الممتلكات والمسؤولية المحرك الرئيسي لهذا الأداء الاستثنائي، مدعوماً بأنشطة أخرى مثل التأمين البحري والطيران والنقل، وغيرها.

وشهد القطاع نمواً ملحوظاً من منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، فضلاً عن أسواق أخرى، ما يؤكد قدرة مركز دبي المالي العالمي على الوصول إلى فرص التأمين وإعادة التأمين عالمياً.

ويضم المركز اليوم أكثر من 135 شركة تأمين وإعادة تأمين تدعم أنشطة الاكتتاب والوساطة وإدارة التأمين الذاتي ونقل المخاطر المتخصصة عبر منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وخارجها.

وتم خلال عام 2025 والربع الأول من عام 2026 ترخيص 28 شركة جديدة مرتبطة بأنشطة التأمين، ما يمثل نمواً كبيراً في منظومة التأمين ضمن مركز دبي المالي العالمي.

وضمت قائمة الشركات الجديدة كلاً من "أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة"، و"أتراديوس تريد كريديت ريإنشورانس ليمتد"، و"بي إم إس ليمتد"، و"هاودن ريإنشورانس بروكرز ليمتد"، و"مانولايف ميدل إيست ليمتد"، و"كيو آي سي ليمتد"، و"ريان سبيشالتي ليمتد"، و"صن لايف ليمتد"، و"ترانس أمريكا لايف برمودا ليمتد".

وتواصل العديد من شركات التأمين العالمية توسيع حضورها في مركز دبي المالي العالمي، في مؤشر واضح على الثقة المتنامية بالمركز كقاعدة إستراتيجية طويلة الأمد لهذا القطاع.

وتشمل الشركات التي تعزز وجودها في المركز "جالاجر ري ليمتد"، و"مانولايف ميدل إيست ليمتد"، و"ماركل إنترناشونال دبي المحدودة"، و"مينا ري أندررايترز ليمتد".

وقال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عارف أميري، إن قطاع التأمين وإعادة التأمين في مركز دبي المالي العالمي يواصل تعزيز مكانته العالمية مع تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى منظومة أعمال نشطة تضم أكثر من 135 شركة تأمين، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية بالمركز كبيئة تنظيمية متقدمة لدعم أنشطة نقل المخاطر والاكتتاب والابتكار.

وأضاف أنه مع تصنيف دبي ضمن أفضل 10 مراكز مالية عالمياً في مجال التأمين، نواصل التركيز على تعزيز قدرات السوق واستقطاب الاستثمارات طويلة الأمد ودعم النمو المستدام في الأسواق الإقليمية والدولية.