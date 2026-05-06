"طيران الإمارات" توسع عملياتها إلى 137 وجهة عالمية

أعلنت طيران الإمارات عن تحديث جديد لعملياتها التشغيلية، مؤكدة أنها تسير رحلاتها حالياً إلى 137 وجهة في 72 دولة عبر الأميركيتين وأوروبا وأفريقيا وغرب آسيا والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأقصى وأستراليا.

وأوضحت الشركة، على موقعها الشبكي، أنها تواصل مراقبة الأوضاع والعمل على توفير المزيد من خيارات الرحلات والربط أمام المسافرين، داعية المتعاملين إلى التحقق من جداول الرحلات وحجز المقاعد عبر قنواتها الرسمية.

ودعت "طيران الإمارات" المسافرين إلى التأكد من تحديث بياناتهم الشخصية لتلقي الإشعارات، مع ضرورة التحقق من حالة الرحلة قبل التوجه إلى المطار.

وأكدت الناقلة أنها ستبذل قصارى جهدها لإعادة حجز المسافرين المتأثرة خطط سفرهم على أول رحلة متاحة، بما يشمل التذاكر المتأثرة التي تتضمن رحلات ربط عبر دبي.

وأشارت إلى أن المسافرين الذين لديهم حجوزات للسفر بين 28 فبراير وحتى 31 مايو، يمكنهم الاستفادة من الخيارات التي تتمثل في إعادة الحجز على رحلة بديلة إلى نفس الوجهة أو إلى وجهة أخرى ضمن نفس المنطقة في موعد أقصاه 15 يونيو، أو طلب استرداد قيمة التذكرة، مع التنويه إلى ضرورة إتمام إعادة الحجز قبل تقديم طلب الاسترداد، حيث سيتم إلغاء أي رحلات غير مستخدمة ضمن نفس الحجز واسترداد قيمتها تلقائياً.

كما أوضحت الشركة أنه بالنسبة للحجوزات الصادرة اعتباراً من 2 أبريل، سيتم منح المسافرين تغيير موعد واحد مجاني عبر جميع درجات السفر، على أن يكون ضمن صلاحية التذكرة، وقد تطبيق فروقات في الأسعار.

ودعت الشركة العملاء إلى التأكد من تحديث بيانات الاتصال عبر خدمة "إدارة الحجز" لضمان تلقي آخر التحديثات.