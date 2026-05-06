«الصناعة»: حلول تمويلية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أكدت وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتورة فرح الزرعوني، أن هناك تعاوناً بين الوزارة والشركاء من القطاع الخاص لدعم المنتج الإماراتي، ورفع جودته، وفق أفضل المعايير العالمية وفتح أسواق للتصدير تناسب هذا الدعم.

وقالت الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم»، إن كل دورة من منصة «اصنع في الإمارات» تشهد زيادة في عدد المبادرات، مشيرة إلى أنه في هذه الدورة ركزت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بشكل كبير على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حلول تمويلية لها بأسعار تنافسية، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية وعدد من البنوك التجارية.

وأضافت أن قطاع الشركات الناشئة محل اهتمام كبير في دورة عام 2026 من «اصنع في الإمارات»، حيث إن 61% من إجمالي الشركات المشاركة في هذه الدورة، البالغ عددها أكثر من 1200 جهة وشركة، هي شركات ناشئة.

وتابعت الزرعوني أن هناك أيضاً مبادرات لدعم الصناعة عن طريق استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ووضع خطط حالية ومستقبلية للارتقاء بأداء المصنّعين المحليين.