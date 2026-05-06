«أوربت ووركس»: محادثات مع دول لتصنيع أقمار اصطناعية

قال مدير تطوير الأعمال في شركة «أوربت ووركس» الإماراتية، سالم العلوي، إن منصة «اصنع في الإمارات» شكّلت انطلاقة للشركة، التي شاركت للمرة الأولى في الحدث العام الماضي، وكانت في بداياتها، بينما حققت الشركة اليوم إنجازات كبيرة، منها تدشين مصنع الأقمار الاصطناعية في منطقة «كيزاد» الصناعية في أبوظبي، بسعة 50 قمراً اصطناعياً سنوياً، كما تم البدء في تصنيع أول كوكبة أقمار مكونة من 10 أقمار لرصد الأرض، وتوقيع بعض العقود مع جهات محلية وعالمية، منها صندوق أبوظبي للتنمية، وأكاديمية أبوظبي البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي.

وأضاف: «كما نجحنا في إبرام اتفاقية مع جهة فرنسية، كأول شركة محلية تعمل مع دولة متقدمة جداً في مجال الفضاء مثل فرنسا»، كاشفاً عن مناقشات حالية مع دول إفريقية وآسيوية عدة لتصنيع أقمار اصطناعية خاصة بها، لاستدامة اقتصادها وأمنها.

وأضاف العلوي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش «(اصنع في الإمارات)، أن كل هذه الخطوات تدل على الثقة بصناعة دولة الإمارات»، لافتاً إلى أن الأحداث الأخيرة أثبتت بُعد النظر، وصحة التخطيط لضمان الأمن واستدامة العمليات.

وأوضح أن الهدف الذي تسعى إليه الشركة، أن تصبح دولة الإمارات منصة في مجال الفضاء بين الشرق والغرب، ليس في الخدمات الدفاعية فحسب، بل في الجوانب التجارية والمدنية، بما يغطي المجالات المتنوعة.