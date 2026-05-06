«غرفة الفجيرة» و«الإمارات للتنمية» تُوقّعان مذكرة تفاهم

وقّعت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، لمناقشة وبحث مجالات التعاون المحتملة والمشروعات والخدمات التي تعود بالنفع على الطرفين.

جاء ذلك خلال مشاركة الغرفة ضمن جناح حكومة الفجيرة في منصة «اصنع في الإمارات 2026».

ويعمل الطرفان معاً في مبادرات ومشروعات مشتركة، بهدف تعزيز ودعم ريادة الأعمال والقطاع الصناعي والشركات العاملة في القطاعات ذات الصلة.

حضر مراسم توقيع المذكرة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ومدير عام مصرف أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، ووقّعها من جانب الغرفة المدير العام، سلطان جميع الهنداسي، وعن المصرف رئيس إدارة الأعمال المصرفية، شاكر فريد عبدالرحمن زينل.