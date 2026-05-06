خالد بن محمد: القطاع الصناعي ركيزة أساسية في التنمية المستدامة

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، التي تنعقد في «مركز أدنيك أبوظبي»، حتى السابع من مايو الجاري، وتستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة «أدنوك»، و«شركة العماد القابضة»، بتنظيم من مجموعة «أدنيك»، تحت شعار «الصناعة المتقدمة: بنظهر أقوى»، وأكد سموّه أن القطاع الصناعي أصبح ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة.

وزار سموّه، خلال جولته في المعرض المصاحب، أجنحة عدد من الجهات الوطنية والدولية المشاركة، التي تستعرض أحدث الحلول التكنولوجية والتقنيات المتقدمة، التي تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الصناعي في القطاعات الحيوية، ودعم الجهود الوطنية في قيادة دفة صناعات المستقبل.

واطّلع سموّه على أبرز المبادرات والمشروعات النوعية التي تستعرضها الشركات الإماراتية، في إطار مواصلة تعزيز المنظومة الصناعية الوطنية، والمساهمة الفاعلة في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً صناعياً إقليمياً وعالمياً، عبر دعم توجهات التنويع الاقتصادي، وتعزيز الريادة في القطاع الصناعي، بما يحقق التطلعات المستقبلية، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأكّد سموّه أن القطاع الصناعي أصبح ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، ودعامة رئيسة لبناء منظومة اقتصادية وطنية متنوعة وقادرة على مواكبة متطلبات وتوجهات صناعات المستقبل، مشيراً سموّه إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها محركاً استراتيجياً لتشجيع الاستثمارات، وترسيخ دعائم منظومة صناعية مبتكرة، تواكب أسرع التحولات التكنولوجية، وتسهم في ترجمة الأولويات الصناعية إلى مشروعات تحقق أهداف التوجهات الاقتصادية الوطنية.

كما التقى سموّه عدداً من المبتكرين الإماراتيين المشاركين في «مسابقة اصنع في الإمارات للشركات الناشئة 2026»، وتبادل معهم الأحاديث حول أفكارهم ومشروعاتهم التي تركز على دفع عجلة الابتكار في مجال الصناعة الذكية، من خلال توظيف حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجالات الصناعية، ومن بينها الروبوتات الصناعية، والأنظمة ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، والأمن السيبراني الصناعي، والتنقل الكهربائي.

وتُعدّ منصة «اصنع في الإمارات» أضخم تجمع صناعي في المنطقة، إذ تستقطب نخبة من صُنّاع القرار وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى روّاد الأعمال والمستثمرين والخبراء والمبتكرين، وممثلي المؤسسات المصرفية والتمويلية من أنحاء العالم، لتبادل الرؤى والأفكار، وبحث الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية المختلفة، ومن أبرزها التصنيع المتقدم، والطاقة، والطيران والدفاع، والصناعة الدوائية، ومنظومة التنقل الذكي، وغيرها من المجالات ذات الأولوية الاقتصادية.

وتشهد المنصة، خلال دورتها الحالية، مشاركة 1245 مؤسسة عارضة، وأكثر من 2000 حِرَفي متخصص، وعرض ما يزيد على 5000 منتج، إضافة إلى تنظيم أكثر من 50 جلسة حوارية وحلقة نقاشية وورشة عمل، بينما تُشكّل الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال 61% من إجمالي المشاركين.

ورافق سموّه، خلال هذه الزيارة، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ورئيس دائرة المالية - أبوظبي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي، ورئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي، محمد علي الشرفاء، ورئيس دائرة التمكين الحكومي، أحمد تميم الكتاب، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، سيف سعيد غباش.