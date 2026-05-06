«غلوبال فارما»: وحدة لصناعة الأدوية في أنغولا

أكّد مدير عام دبي للاستثمار الصناعي عضو مجلس إدارة شركة «غلوبال فارما»، إحدى شركات «دبي للاستثمار»، محمد سعيد الرقباني، أن الشركة تنتج حالياً ما يزيد على 100 نوع من الأدوية المتنوعة، وتُصدّر منتجاتها إلى 15 دولة.

وكشف الرقباني لوكالة أنباء الإمارات (وام)، على هامش فعاليات منصة «اصنع في الإمارات 2026»، أن «غلوبال فارما» بصدد إنشاء وحدة جديدة لصناعة الأدوية ضمن «مجمع دبي للاستثمار» في أنغولا، لخدمة الأسواق الإفريقية، على أن يبدأ الإنتاج خلال عام 2027.

وأوضح أنه خلال الأشهر الستة المقبلة سيتم تشغيل وحدات أخرى لصناعة الأدوية في أنغولا، لإنتاج أدوية «غلوبال فارما»، بما يدعم خطط الشركة للتوسّع في القارة الإفريقية.