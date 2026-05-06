شهد وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، والمبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، بدر جعفر، تكريم الفائزين بجوائز «اصنع في الإمارات».

وفازت بجائزة الريادة في التكنولوجيا المتقدمة: شركة «هالكن» عن فئة الشركات الكبرى، و«إيمنس» عن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما فازت بجائزة الصناعة الوطنية: «بروج بي إل سي» عن فئة الشركات الكبرى، و«غلوبال فارما» عن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفازت بجائزة الجودة والمطابقة: «مجموعة إمستيل» في فئة الشركات الكبرى، و«ريم الشرق الأوسط» عن فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفاز بجائزة الجيل القادم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «VIAI Technologies»، عبدالله أبوعبيد، بينما فاز بـ«جائزة الرائد الملهم»، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى شركة مبادلة للاستثمار، الدكتور بخيت الكثيري، وفاز بجائزة الحِرف التقليدية الإماراتية في فئة الأفراد: سعيد الشحي، عن حرفة الفخار التقليدي، وعتيجة المحيربي، وفاطمة المنصوري، وفاز في فئة الشركات الداعمة للحرفيين: «استوديو أجزل للتصميم».