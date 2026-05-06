الإمارات تتصدّر «فوربس» لقادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في 2026

أعلنت «فوربس الشرق الأوسط» قائمتها لقادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في المنطقة لعام 2026، مشيرة إلى أن البيانات جُمعت على مدى أشهر، بالاستناد إلى مجموعة معايير تشمل سنوات الخبرة، وقيمة المشروعات المكتملة وتلك التي «قيد التنفيذ»، والبيانات المالية للشركة، بما في ذلك إجمالي الأصول والإيرادات (إذا توافرت)، إضافة إلى حجم محفظة الأراضي، وعدد الوحدات العقارية التي تمتلكها الشركة.

وضمت قائمة «فوربس الشرق الأوسط» 47 قائداً لشركات عقارية من الإمارات، تليها السعودية بـ21 قائداً، ثم مصر بـ17 قائداً، بما يعكس استمرار تركز النشاط العقاري في هذه الأسواق الرئيسة، كما ضمت 11 مليارديراً بثروة إجمالية تبلغ 39.4 مليار دولار.

وبحسب القائمة، تصدّر مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة داماك العقارية، حسين سجواني، التصنيف للعام الثاني على التوالي، حيث واصلت «داماك» بقيادته، توسيع شراكاتها العالمية، يليه في المركز الثاني المؤسس العضو المنتدب لشركة إعمار العقارية، محمد العبار، ثم الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار، طلال الذيابي، في المركز الثالث، وذكرت «فوربس الشرق الأوسط» أن قادة الشركات العقارية المتصدرين لقائمتها هم من دولة الإمارات، ما يُعزّز مكانة الدولة مركزاً رائداً لقطاع العقارات في المنطقة.

وأشارت «فوربس الشرق الأوسط» إلى تزايد تعاون المطورين مع العلامات التجارية العالمية، لافتة إلى إطلاق شركة بن غاطي القابضة، بقيادة محمد بن غاطي - الذي حل في المركز الثامن ضمن القائمة - مشروع «مرسيدس - بنز بليسز - من بن غاطي» بقيمة ثمانية مليارات دولار، على مساحة تزيد على 10 ملايين متر مربع.

كما تضم قائمة عام 2026 نخبة متنوعة من الشركات، بدءاً من المؤسسات العريقة وصولاً إلى الشركات الصاعدة والطموحة، ففي حين تُعدّ شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، بقيادة رئيسها التنفيذي، العضو المنتدب عبدالله سلام، أقدم شركة تطوير عقاري مصنفة في القائمة، إذ تأسست عام 1959، تُعدّ «شركة وان للتطوير العقاري» الإماراتية، بقيادة مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، علي الجبيلي، أحدث الشركات المدرجة في القائمة، حيث تأسست عام 2023.

