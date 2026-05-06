1.83 مليار درهم قيمة 58 صفقة كبيرة مباشرة في «دبي المالي»

شهد سوق دبي المالي، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة، بلغ عددها 58 صفقة، بقيمة تجاوزت 1.83 مليار درهم، على أسهم 10 شركات مدرجة.

وشملت قائمة الشركات التي جرى تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة على أسهمها: «الخليج للملاحة القابضة» و«أمانات القابضة» و«بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية»، و«أليك القابضة» و«الاتحاد العقارية».

كما ضمت القائمة «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» و«دبي للاستثمار» و«بنك دبي التجاري»، و«الصقر الوطنية للتأمين» و«تعليم القابضة».

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، جرى تنفيذ تلك الصفقات على نحو 1.12 مليار سهم، حيث استأثرت شركة الخليج للملاحة القابضة، بالأغلبية بنحو 25 صفقة على 448.51 مليون سهم، وبقيمة 950.45 مليون درهم.

وجرى تنفيذ 13 صفقة كبيرة مباشرة على 461.68 مليون سهم من أسهم شركة أمانات القابضة، بقيمة 554.02 مليون درهم، بينما جرى تنفيذ ست صفقات كبيرة مباشرة على 14.97 مليون سهم من أسهم شركة «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بقيمة 15.02 مليون درهم.

كما تم تنفيذ ست صفقات على أسهم شركة الاتحاد العقارية بقيمة 82 مليون درهم، إضافة إلى تنفيذ ثلاث صفقات على أسهم شركة «أليك القابضة» على نحو 18.96 مليون سهم، بقيمة 26.17 مليون درهم، كما تم أيضاً تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 9.5 ملايين سهم من أسهم شركة دبي للاستثمار، بقيمة 39.9 مليون درهم.

وشهد سوق دبي كذلك، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على 1.53 مليون سهم من أسهم «بنك دبي التجاري» بقيمة 14.3 مليون درهم، فضلاً عن صفقة على 11.69 مليون سهم من أسهم شركة «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير»، بقيمة 18.71 مليون درهم.

وضمت قائمة الصفقات الكبيرة المباشرة أيضاً، صفقة بقيمة 142.28 مليون درهم على 35.84 مليون سهم من أسهم شركة تعليم القابضة، كما تم تنفيذ صفقة على 7.2 ملايين سهم من أسهم شركة الصقر الوطنية للتأمين، بقيمة 1.8 مليون درهم.

يشار إلى أن الصفقات الكبيرة المباشرة يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر، وتعتبر نوعاً من الصفقات الكبيرة، ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية، ولا في مؤشر الأسعار.

كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

