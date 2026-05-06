«تدرا» تدعو أولياء الأمور إلى اختيار المحتوى الإلكتروني لأطفالهم

دعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) إلى ضرورة تدخل العائلة لتصفية المحتوى المعروض على أجهزة الأطفال، في إطار دعم السلامة الرقمية عند استخدامهم الإنترنت.

وذكرت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على صفحات التواصل الاجتماعي، أمس، أن الحماية والسلامة الرقمية للأطفال تتطلب تدخل أولياء الأمور لاختيار الألعاب التي تتناسب مع أعمار الأطفال، وليس ترك حرية الاختيار لهم بشكل عشوائي.

وأشارت الهيئة عبر مقطع مصور إلى أن الدعوة إلى تصفية المحتوى على أجهزة الأطفال لحمايتهم، تأتي في إطار الحملة المجتمعية حول سلامة العائلة عبر الإنترنت، التي تهدف إلى نشر التوعية، بما يُسهم في حماية الأطفال والأسر في تصفح مواقع الشبكة العنكبوتية، ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل خاص.

وتضمنت الحملة، التي أطلقتها «تدرا» بالاشتراك مع مجلس الإمارات للإعلام، مجموعة من المقاطع التي تستهدف توعية الأطفال والأسر بالاستخدام الآمن للمنصات الرقمية، والتركيز بشكل مكثّف على موضوعات تتعلق بالخصوصية والألعاب الإلكترونية والتنمر الإلكتروني، والاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية وأدوات الرقابة الأبوية، وتركز الحملة على طرح موضوعات الخصوصية في استخدام الإنترنت، لأهميتها في حماية البيانات الشخصية التي ينبغي عدم مشاركتها مع الآخرين، وأدوات التحكم في الخصوصية كالبصمة الرقمية، وكيفية ضبطها واستخدامها، بما يضمن منع الوصول غير المصرح به إلى تلك البيانات.