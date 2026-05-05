الإمارات تتصدر «فوربس الشرق الأوسط» لقادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في 2026

أعلنت «فوربس الشرق الأوسط»، قائمتها لقادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في المنطقة لعام 2026، مشيرة إلى أن البيانات جُمعت على مدى أشهر، بالاستناد إلى مجموعة معايير، تشمل: سنوات الخبرة، وقيمة المشاريع المكتملة وتلك «قيد التنفيذ»، والبيانات المالية للشركة، بما في ذلك إجمالي الأصول والإيرادات (إذا توافرت)، إضافة إلى حجم محفظة الأراضي، وعدد الوحدات العقارية التي تملكها الشركة.

وضمت قائمة «فوربس الشرق الأوسط» 47 قائداً لشركات عقارية من الإمارات، تليها السعودية بـ21 قائداً، ثم مصر بـ17 قائداً، كما ضمت 11 مليارديراً بثروة إجمالية تبلغ 39.4 مليار دولار.

وبحسب القائمة، تصدّر مؤسس ورئيس مجلس إدارة «شركة داماك العقارية»، حسين سجواني، التصنيف للعام الثاني على التوالي، حيث واصلت «داماك» بقيادته، توسيع شراكاتها العالمية، يليه في المركز الثاني المؤسس والعضو المنتدب لـ «شركة إعمار العقارية»، محمد العبار، ثم الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة الدار»، طلال الذيابي، في المركز الثالث.

وذكرت «فوربس الشرق الأوسط» أن قادة الشركات العقارية المتصدرين لقائمتها هم من دولة الإمارات، ما يعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً لقطاع العقارات في المنطقة.

وأشارت «فوربس الشرق الأوسط» إلى تزايد تعاون المطورين مع العلامات التجارية العالمية، لافتة إلى إطلاق«شركة بن غاطي القابضة»، بقيادة محمد بن غاطي، والذي حل في المركز الثامن ضمن القائمة، مشروع «مرسيدس- بنز بليسز- من بن غاطي» بقيمة 8 مليارات دولار، على مساحة تزيد عن 10 ملايين متر مربع.

وتالياً قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط 2026



1 | حسين سجواني

المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، داماك العقارية

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2002

2| محمد العبار

المؤسس والعضو المنتدب، إعمار العقارية

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 1997

3| طلال الذيابي

الرئيس التنفيذي للمجموعة، الدار

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2005

4| هشام طلعت مصطفى

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، مجموعة طلعت مصطفى القابضة

المقر الرئيسي: مصر

عام التأسيس: 1970

5| هشام القاسم

الرئيس التنفيذي، مجموعة وصل لإدارة الأصول

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2008

6| خالد المالك

الرئيس التنفيذي، دبي القابضة للعقارات

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2002

7| عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية

رئيس مجلس الإدارة، الديار القطرية

المقر الرئيسي: قطر

عام التأسيس: 2005

8| محمد بن غاطي

رئيس مجلس الإدارة، بن غاطي القابضة

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2008

9| بي إن سي مينون

المؤسس، مجموعة شوبا

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 1976

10| بيل اوريجان

الرئيس التنفيذي للمجموعة، مدن القابضة

المقر الرئيسي: الإمارات

عام التأسيس: 2005