منصور بن زايد: منصة «اصنع في الإمارات» ركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، انطلاق فعاليات الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، التي تنعقد خلال الفترة من الرابع إلى السابع من مايو الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «الصناعة المتقدمة: بنظهر أقوى»، وأكد سموه أن منصة «اصنع في الإمارات» باتت ركيزة أساسية تسهم في دعم توجهات الدولة لتنويع الاقتصاد.

وتفقد سموه عدداً من أجنحة الجهات المشاركة من داخل الدولة وخارجها، واطّلع خلال جولة في المنصة على أحدث المبادرات والمشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز صناعي إقليمي وعالمي، كما استمع سموه خلال الجولة إلى شروح مفصّلة حول الابتكارات والتقنيات المتقدمة المعروضة، خصوصاً في مجالات الصناعات الحيوية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي. واطلع سموه على الجهود المبذولة في دعم المحتوى الوطني، وتمكين الكوادر والمواهب الإماراتية، وتعزيز سلاسل الإمداد، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية «نحن الإمارات 2031» ومئوية الإمارات 2071.

والتقى سموه، على هامش الفعالية، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، قيس بن محمد اليوسف، حيث جرى استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات وسلطنة عُمان، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن النهج الحكيم للقيادة الرشيدة وضع المنظومة الصناعية الإماراتية على مسار متقدم، وجعل من دولة الإمارات حاضنة لمختلف الصناعات الحيوية على مستوى المنطقة والعالم، من خلال تحفيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وتطوير بيئة أعمال مرنة ومحفزة.

ونوّه سموه بأن منصة «اصنع في الإمارات» باتت ركيزة أساسية تسهم في دعم توجهات الدولة لتنويع الاقتصاد، وبناء قاعدة صناعية مستدامة، والتوجه نحو مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة.

كما أشار سموه إلى أهمية الاستمرار في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب دعم إطلاق المبادرات والمشاريع النوعية التي تعزز مكانة الإمارات وجهةً رائدة على خريطة الصناعة العالمية، وتكرّس إسهاماتها الحضارية في مسيرة التقدم.

وفي كلمته الافتتاحية، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «نلتقي اليوم بعد تجربة مرّت بها منطقتنا، وأثّرت تداعياتها في العالم.. تجربة واجهتها دولة الإمارات، كما عهدها الجميع دائماً بعزيمةٍ لا تلين، ووحدةٍ راسخة، وهدفٍ واضح لا يتغير، والحمد لله صمَدنا ببركة ورؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله»، مثمناً الجهود الجبارة لقواتنا المسلحة، التي تحتفل هذه الأيام بالذكرى الـ50 على توحيدها، وفِرَق الدفاع المدني، وأبطال الخطوط الأمامية، وكل المؤسسات المعنية.

وأشار الجابر إلى التقدم الذي حققته الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبفضل متابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، حيث تم رفع مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني إلى 200 مليار درهم، بنمو 70%، ووصلت قيمة الصادرات الصناعية إلى 262 مليار درهم، منها 92 مليار درهم صادرات صناعية متقدمة.

وأعلن الجابر عن رفع قيمة فرص المشتريات الصناعية من 168 مليار درهم، إلى 180 مليار درهم خلال السنوات الـ10 المقبلة، وتوطين أكثر من 5000 مُنتَج في قطاعات استراتيجية تعزز الأمن الاقتصادي والغذائي والصحي، وتعزز استدامة الأعمال.

وشدد الجابر على أهمية دعم المحتوى الوطني قائلاً: «بدعم ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وللمساهمة في تطوير المحتوى الوطني، واستعداداً لـ(اصنع في الإمارات) نظمنا بالأمس ملتقى (اصنع مع أدنوك)، لاستعراض مشاريعها للعامين المقبلين، بقيمة تتجاوز 200 مليار درهم، والإعلان عن مبادرة (Local+) التي تربط مقاولي الهندسة والمشتريات والإنشاءات والخدمات مع 70 مُصنّعاً إماراتياً مؤهلاً، وتُلزمهم بإعطاء الأولوية لشراء المنتجات المصنّعة في الإمارات، لتعزيز حضور الصناعة الوطنية في مشاريع أدنوك وسلاسل إمدادها».

ويشارك في الدورة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات» أكثر من 1245 شركة عارضة ضمن 12 قطاعاً صناعياً، وتشهد طرح فرص مشتريات جديدة تستهدف توطين صناعة نحو 5000 منتج في دولة الإمارات، في حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 61% من إجمالي المشاركين، ومن المتوقع أن تستقطب المنصة أكثر من 120 ألف زائر، من بينهم مستثمرون دوليون، ومصنّعون، وصنّاع قرار، وقادة القطاع الصناعي.