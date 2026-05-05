منصور بن زايد يشهد توقيع عقد شراء طائرات «C-390 ميلينيوم»

شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أمس، توقيع عقد لشراء طائرات من طراز «C-390 ميلينيوم» لمصلحة القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات، جاء ذلك خلال زيارة سموه جناح «مجلس التوازن للتمكين الدفاعي» في فعاليات «اصنع في الإمارات»، أمس.

ووقّع العقد الأمين العام لمجلس التوازن للتمكين الدفاعي، الدكتور ناصر حميد النعيمي، والرئيس التنفيذي لشركة «إمبراير» للدفاع والأمن، بوسكو دا كوستا جونيور.

يُذكر أن «مجلس التوازن للتمكين الدفاعي»، الجهة الوطنية المعنية بتمكين وتنظيم منظومة الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، أبرم عقداً مع «شركة إمبراير البرازيلية»، يشمل عقوداً مؤكدة لشراء 10 طائرات، مع خيارات لشراء 10 طائرات إضافية مستقبلاً، وسيتم تطوير قدرات شاملة للصيانة والإصلاح والعَمرة «MRO» وخدمات الدعم ما بعد البيع لطائرة «C-390 ميلينيوم»، بالتعاون مع إحدى الشركات الدفاعية الوطنية، ما من شأنه أن يدعم جهود توطين الصناعات الدفاعية وتعزيز التكامل الصناعي داخل الدولة.

وستسهم الطائرة في تعزيز قدرات القوات الجوية والدفاع الجوي في تنفيذ مجموعة واسعة من المهام، تشمل النقل الجوي الاستراتيجي، وإبرار القوات، والإسقاط الجوي، والدعم الإنساني والإغاثي، والإخلاء الطبي، إضافة إلى القدرة على التشغيل من مدارج غير ممهدة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني مع القوات الوطنية وقوات الدول الصديقة والحليفة.

وتُعد هذه الصفقة أكبر تعاقد دولي منفرد لطائرة «C-390 ميلينيوم»، كما تمثل أول دخول للطائرة إلى منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس توافقها مع المتطلبات التشغيلية الحديثة للقوات الجوية في البيئات المعقدة ومتعددة التهديدات.

وقال الدكتور ناصر حميد النعيمي: «يمثّل هذا التعاقد إضافة عملياتية متقدمة لمنظومة النقل الجوي العسكري لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويعزّز بشكل مباشر مستويات الجاهزية والكفاءة التشغيلية للقوات المسلحة، بما يدعم قدرتها على تنفيذ مهامها، ضمن نطاق واسع من السيناريوهات التشغيلية وبأعلى درجات الكفاءة والاعتمادية».

وأضاف: «جاء اعتماد منصة (C-390 ميلينيوم) استناداً إلى عملية تقييم فني وعملياتي دقيقة وشاملة، أخذت في الاعتبار متطلبات الأداء والتشغيل في بيئات متنوعة، بما يضمن تحقيق تكامل فعّال مع المنظومات القائمة، ويرسّخ قدرات النقل الجوي متعددة المهام، ويعزّز المرونة والاستجابة العملياتية، بما يدعم استدامة الجاهزية وتوسيع نطاق القدرات التنفيذية على المدى الطويل».

من جانبه، قال الرئيس المدير التنفيذي لشركة «إمبراير» للدفاع والأمن، بوسكو دا كوستا جونيور: «نشعر بفخر كبير لاختيار دولة الإمارات طائرة (C-390 ميلينيوم) لتعزيز قدراتها في النقل الجوي».

وأضاف «هذه الطائرة، التي تمثل نقلة نوعية في قطاع الطيران، وأثبتت كفاءتها العملياتية، ستوفر للقوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي المرونة والأداء اللازمين لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام في مختلف الظروف وفي أي وقت وأي مكان، وعلى مدى عقود قادمة».