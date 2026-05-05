«اقتصادية الشارقة»: رخصة بـ 1000 درهم لروّاد الأعمال

شهدت منصة الشارقة، في اليوم الأول من «اصنع في الإمارات»، حضوراً لافتاً من المستثمرين ورجال الأعمال والمصنّعين، حيث طرحت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مبادرة خاصة تتيح للمستثمرين ورواد الأعمال فرصة للاستفادة من إصدار رخصة صناعية فورية بقيمة 1000 درهم فقط، تشمل جميع الأنشطة الصناعية المسموح بها في الإمارة، على أن تكون هذه المبادرة متاحة حصرياً طوال فترة إقامة المعرض.

وتهدف مشاركة كل من «اقتصادية الشارقة» ومؤسسة «رواد» التابعة لها، إلى بناء جسور تواصل مباشرة مع نخبة من كبار المصنعين والشركات العالمية الموجودة لعقد شراكات تسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المصانع المحلية.