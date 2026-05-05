«أدنوك للحفر» تستكمل الاستحواذ على المشروع المشترك «إم بي بي إس»

أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، أمس، إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 80% في «إم بي للخدمات البترولية» (إم بي بي إس)، مع شركة «إم بي القابضة».

وتُعدّ «إم بي بي إس - المشروع المشترك» شركة متخصصة في خدمات الحفر وخدمات حقول النفط، تُدير عملياتها في سلطنة عُمان والكويت والسعودية والبحرين، بينما أُنجزت الصفقة قبل موعدها المحدد سابقاً في منتصف عام 2026.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر» رئيس مجلس إدارة «إم بي بي إس»، عبدالله عطية المصعبي، إن «إتمام صفقة الاستحواذ على شركة (إم بي بي إس)، سيُعزّز القدرات التشغيلية لشركة أدنوك للحفر على المستوى الإقليمي على المدى الطويل، عبر إضافة نطاق تشغيلي قائم وقدرات متقدمة في التنفيذ الميداني داخل المنطقة».

وأضاف أن «هذا الإنجاز يدعم جهود الشركة نحو بناء منصة مستدامة لتقديم خدماتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الاستفادة من الجمع بين الحضور التشغيلي لشركة (إم بي بي إس) مع حجم أعمال (أدنوك للحفر) الواسع، وأنظمتها المتقدمة، ونهجها التشغيلي القائم على التكنولوجيا».

بدوره، قال عضو مجلس إدارة شركة «إم بي بي إس» نائب رئيس مجلس إدارة شركة «إم بي - شركة ذات مسؤولية محدودة»، أسامة البرواني، إن شركة «إم بي بي إس» تمكنت عبر سنوات من العمل الدؤوب والإنجازات المتواصلة، من بناء إرث مؤسسي قوي، أسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الشركات الرائدة في مجال خدمات الطاقة في المنطقة.

وأضاف أن الشراكة مع «أدنوك للحفر» تُعدّ من الإنجازات التي سيتم البناء عليها، فهي تعكس مستويات التوافق العالية بين الشركاء وثقتهم المشتركة بالإمكانات طويلة الأجل لشركة «إم بي بي إس».