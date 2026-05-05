«طيران الإمارات» تستأنف تشغيل 96% من شبكتها العالمية

أكدت شركة طيران الإمارات مواصلة استعادة عملياتها التشغيلية، مع اقتراب عودتها إلى مستوياتها الاعتيادية، حيث استأنفت تشغيل 96% من شبكتها العالمية عقب التطورات الإقليمية الأخيرة.

وخلال الأسابيع الماضية، استأنفت الناقلة خدماتها تدريجياً عبر الأميركتين، وأوروبا، وإفريقيا، وغرب آسيا، والشرق الأوسط، ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأقصى، وأستراليا ونيوزيلندا.

وأوضحت «طيران الإمارات»، في بيان، أمس، أنها تشغل حالياً رحلاتها إلى 137 وجهة في 72 دولة، من خلال أكثر من 1300 رحلة أسبوعياً، بما يعادل 75% من طاقتها التشغيلية قبل التطورات الأخيرة، مشيرة إلى أنها تواصل زيادة عدد الرحلات والمقاعد وخيارات السفر المتاحة يومياً، في تأكيد على مكانة دبي كمحور حيوي لحركة السفر العالمية.

وأفادت «طيران الإمارات» بأنها نقلت، خلال الفترة من الأول من مارس حتى 30 أبريل، 4.7 ملايين مسافر، رغم العمل بجدول رحلات مخفّض، ما يعكس متانة الطلب على السفر واستمرار ثقة المتعاملين بالناقلة.

وأشارت الناقلة إلى أن المتعاملين الذين حجزوا اعتباراً من الثاني من أبريل الماضي، يحصلون على مرونة إضافية، تشمل إمكانية تغيير موعد السفر مرة واحدة مجاناً عبر جميع درجات السفر، كما يمكنهم الاحتفاظ بسعر التذكرة لمدة 24 ساعة من دون رسوم.