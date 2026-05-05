«فلاي دبي» تسيّر 3800 رحلة جوية في مارس 2026

أفادت شركة «فلاي دبي»، أمس، بأنها سيّرت، خلال مارس الماضي، أكثر من 3800 رحلة جوية، ما يؤكد استمرار خدمات الشركة، حتى في ظل الاضطرابات، ويعكس مرونتها التشغيلية وقدرتها على التكيف السريع.

وأكدت الناقلة قوة ثقة متعامليها بدولة الإمارات عموماً، ومكانة دبي كمركز عالمي للطيران، وذلك في أعقاب الإغلاق لعدد من المجالات الجوية الناتجة عن الأحداث الأخيرة في المنطقة.

وذكرت في بيان، أمس، أنه خلال هذه الفترة، حرصت القيادة الرشيدة لدولة الإمارات على أن تكون سلامة الركاب والطاقم أولوية قصوى في جميع الإجراءات المتخذة، مع الحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات نجحت في تفعيل مسارات جوية طارئة مع شركائها الإقليميين للسماح بتسيير رحلات جوية محدودة عند بدء الأحداث، ثم زادت عدد الرحلات تدريجياً.

ولفتت «فلاي دبي» إلى أنها سجلت «مؤشراً ممتازاً» لرضا المتعاملين «NPS»، في مارس، الذي يعد من أعلى المعدلات في القطاع، ويُقارب ضعف مستوياته السابقة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «قطاع الطيران العالمي واجه، خلال الأشهر الماضية، تحديات غير مسبوقة، وقد برزت الثقة المستمرة بالقرارات التي اتخذتها قيادة دولة الإمارات لحماية مجتمع الإمارات من مقيمين وزوار على حد سواء».

وأضاف: «في (فلاي دبي)، التزمنا دائماً بدعم متعاملينا من خلال تقديم خدمات موثوقة، والتواصل الشفاف والمرونة اللازمة للتكيف مع الظروف المتغيرة بسرعة»، مشيراً إلى أن استمرار المتعاملين في اختيار السفر مع «فلاي دبي» خلال الفترة الماضية دليل على ثقتهم بالناقلة، وللمنظومة الأوسع لقطاع الطيران في دولة الإمارات، وفي دبي كمركز عالمي في مجال الطيران.