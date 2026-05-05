«الإمارات دبي الوطني» و«أبوظبي الإسلامي» يستكملان صفقة إعادة تمويل فندق في لندن

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، استكمال صفقة تمويل بقيمة 121 مليون جنيه إسترليني لمدة خمس سنوات، من خلال مصرف أبوظبي الإسلامي - المملكة المتحدة، لمصلحة المطور العقاري «يونيون بروبارتي»، لإعادة تمويل فندق «بولمان لندن سانت بانكراس» في لندن، وتؤكد هذه الصفقة التي جاءت قيمتها مناصفة بين المؤسستين، الشراكة الوثيقة بين «أبوظبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني»، وتُمثّل ثاني صفقة تمويل بينهما، بما يُعزّز حضورهما في قطاع العقارات في المملكة المتحدة.

ويعتبر فندق «بولمان لندن سانت بانكراس»، أحد الفنادق المرموقة من فئة أربع نجوم في العاصمة البريطانية، ويُقدّم خدماته تحت علامة «بولمان» التابعة لمجموعة «أكور» العالمية.

ويضم الفندق 312 غرفة فندقية، ويستفيد من اتفاقية تشغيل وتأجير طويلة الأمد مع «أكور» تمتد أكثر من عقدين.

وقال المدير التنفيذي لدى «يونيون بروبارتي»، راج سيهغال: «ستسهم هذه الصفقة في تعزيز علاقتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي، ضمن ثاني صفقة عقارية رئيسة لنا».

بدوره، قال المدير التنفيذي للمملكة المتحدة في مصرف أبوظبي الإسلامي، بول مايسفيلد: «يسعدنا إتمام هذه الصفقة بنجاح، بالتعاون مع (يونيون بروبارتي) وشريكنا الموثوق به بنك الإمارات دبي الوطني، التي تتوّج ثانية صفقات التمويل المشترك بيننا، والثانية أيضاً مع (يونيون بروبارتي)».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في المملكة المتحدة لدى بنك الإمارات دبي الوطني، راشد أمين: «يسرّنا قيادة هذه الصفقة لمصلحة (يونيون بروبارتي)، بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، بما يُمثّل ثاني صفقة مشتركة لنا ضمن هيكل تمويل مشترك، ويعكس ذلك تركيزنا على الأصول العقارية عالية الجودة في لندن».

وفي السياق ذاته، قال رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في المملكة المتحدة لدى بنك الإمارات دبي الوطني، كارلو دي فوس: «يواصل فريق العقارات تركيزه على دعم الشركاء المتمرّسين، والأصول العقارية ذات المواقع المتميزة والمدعومة بسجل أداء مثبت».