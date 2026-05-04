"طيران الإمارات" تواصل ربط العالم عبر دبي مع استئناف تشغيل 96% من شبكتها العالمية

تواصل طيران الإمارات استعادة عملياتها التشغيلية، مع اقتراب عودتها إلى مستوياتها الاعتيادية، حيث استأنفت تشغيل 96% من شبكتها العالمية عقب التطورات الإقليمية الأخيرة.

ووفق بيان صحفي صادر عن الناقلة اليوم، فخلال الأسابيع الماضية، استأنفت خدماتها تدريجياً عبر الأميركيتين، وأوروبا، وأفريقيا، وغرب آسيا، والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأقصى، وأستراليا ونيوزيلندا.

وتشغّل طيران الإمارات اليوم رحلاتها إلى 137 وجهة في 72 دولة، من خلال أكثر من 1300 رحلة أسبوعياً، بما يعادل 75% من طاقتها التشغيلية قبل التطورات الأخيرة.

وتواصل الناقلة زيادة عدد الرحلات والمقاعد وخيارات السفر المتاحة يومياً، في تأكيد على مكانة دبي كمحور حيوي لحركة السفر العالمية.

وخلال الفترة من 1 مارس وحتى 30 أبريل، نقلت طيران الإمارات 4.7 مليون مسافر، رغم العمل بجدول رحلات مخفّض، ما يعكس متانة الطلب على السفر واستمرار ثقة العملاء بالناقلة.